Zwei junge Wilde und ein Ãœberraschungspaket

Bernau (MOZ) Es ist eine Premiere in der Fußball-Brandenburgliga: Erstmals kämpfen in dieser Saison gleich drei Barnimer Teams um gute Platzierungen in der höchsten Spielklasse auf Landesebene. Perfekt für Fußballfans, denn es gab spannende Orts-Derbys zu sehen - und überraschende Wendungen.

Mit 4:0 siegte Aufsteiger Einheit Bernau (in Weiß) am ersten Spieltag gegen Aufsteiger Union Klosterfelde am Wasserturm.

So richtig zufrieden ist nur Union Klosterfeldes Neu-Trainer Jan Hübner mit der Hinrunde. Kann er auch sein, denn das Abschneiden seines Teams kann man schon als kleine Überraschung werten. Nicht nur, dass Klosterfelde sich als Aufsteiger vor der Saison nur das Ziel Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben hatte und mit dem derzeitigen Platz sieben mehr als zufrieden sein kann, auch hatte die SG Union nach dem überraschenden Ausscheiden von Trainer Christian Gehrke turbulente Zeiten zu überstehen. Doch die Barnimer steckten auch das weg und legten unter dem vorherigen Torwart-Trainer Hübner eine beeindruckende Serie hin. Union ist zu Hause in der Hinrunde ungeschlagen und damit hinter Krieschow, Waltersdorf und Oranienburg das viertstärkste Heimteam der Liga.

Nicht ganz so glücklich ist der Trainer des zweiten Barnimer Aufsteigers, TSG Einheit Bernau. Nico Thomaschewski war nicht immer ganz zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge, die, wie er betonte, viel Lehrgeld bezahlen mussten. Vor allem im Barnim-Duell gegen Preussen Eberswalde, welches Einheit mit 0:2 verlor, zeigte sich, dass den Bernauern noch ein wenig die Cleverness fehlt, solche Spiele am Ende zu gewinnen. Unterm Strich kann aber auch Einheit durchaus ein positives Resümee ziehen, denn Platz acht von 16 Mannschaften ist für einen Aufsteiger ein mehr als respektables Ergebnis. Und bei dem Team vom Wasserturm war das Saisonziel immerhin: Klassenerhalt - das dürfte sicher nicht in Gefahr sein.

Anders sah das beim FV Preussen Eberswalde aus. Die Oberbarnimer erwiesen sich ein wenig als Überraschungspaket in dieser Saison. Sie waren denkbar schlecht in das Jahr gestartet und hatten lange Zeit (zweiter bis achter Spieltag) die Rote Laterne der Tabelle inne. Viele unkten schon, dass der Brandenburgligist in der kommenden Saison wohl wieder in der Landesliga spielen müsse. Doch Totgesagte leben länger. Dieses Sprichwort bewahrheitete sich auch hier. Denn am achten Spieltag wendete sich das Blatt. Die Mannschaft von Frank Rohde gewann gegen den Breesener SV Guben Nord mit 1:0 und startete mit diesem Sieg eine beeindruckende Aufholjagd. Es folgten vier weitere Siege, die die Oberbarnimer wieder raus aus dem Tabellenkeller und auf einen komfortablen zehnten Rang katapultierten. Co-Trainer Steffen Sasse ist dennoch vorsichtig. "Die Gefahr des Abstiegs ist immer noch nicht vom Tisch." Aber immerhin sieht die Zukunft nun schon wieder rosiger aus. Und wenn der FSV Bernau auf Kurs bleibt und den Aufstieg in die Brandenburgliga schafft, dann wäre es im kommenden Jahr sogar ein Duell zwischen vier Barnimer Teams.

¦ Jan Hübner, Union Klosterfelde

...über die Hinrunde: Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden. Platz sieben als Aufsteiger, das ist absolut in Ordnung. Außerdem sind wir derzeit das beste Barnimer Team - darauf lässt sich aufbauen.

...über das Schlüsselspiel: Wir sind zunächst nicht so gut gestartet, haben im ersten Spiel 0:4 gegen Einheit Bernau verloren und danach zweimal unentschieden gespielt. Im vierten Spiel gegen Ludwigsfelde waren wir zunächst sehr verunsichert, das hat man den Spielern sehr stark angemerkt. Aber wie ein angeschlagener Boxer haben wir uns zurückgekämpft und gewonnen. Das war enorm wichtig für den Kopf. Ab diesem Erfolg wussten wir, dass wir mithalten können in der Liga. In diesem Spiel haben wir die Basis für den Erfolg gelegt.

...über dumme Fehler: Die haben wir zum Beispiel in der Partie gegen Waltersdorf gemacht. Da haben wir uns durch unsere Fehler selbst in Bedrängnis gebracht und verdient verloren. Da war uns der Gegner in allen Belangen überlegen.

...über das Erfolgsrezept: Wir haben uns in keinem Spiel aufgegeben, so zum Beispiel gegen Brandenburg, als wir mit dem Schlusspfiff den Ausgleich zum 2:2 erzielt haben. Das zeugt von der Moral, die diese Mannschaft hat.

...über Nachverpflichtungen: Bislang haben wir mit Christian Beder und Michael Laletin nur zwei Spieler, die uns verlassen werden. Neu dazu kommt mit Richard Klemm ein Spieler von den A-Junioren aus Oranienburg. Er ist erst 17 Jahre, darf aber ab Februar bei uns spielen und ist ein Spieler für die Perspektive. Ansonsten ist unser Kader breit genug. Aber wenn natürlich jemand kommt, sehen wir uns den gerne an.

...über das Saisonziel: Das ist bei uns weiter der Klassenerhalt. Es ist wichtig, nächstes Jahr weiter in der Brandenburgliga zu spielen.

¦ Nico Thomaschewski, Einheit Bernau

...über die Hinrunde: Die war ein bisschen wie bei Borussia Dortmund - ein ständiges Auf und Ab. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, aber es hätten schon drei bis vier Punkte mehr sein können.

...worüber er sich am meisten geärgert hat: Über die Spiele, in denen wir Punkte liegen gelassen haben und da vor allem über die Art und Weise, wie das passiert ist. Wenn man denkt, dass man, wenn man mit 2:1 oder 3:1 führt, das nur noch runter spielen muss, dann geht das eben schief. Aber manchmal erreicht man die Spieler dann nicht, da kann man reden und reden... Besonders im Spiel gegen Preussen Eberswalde war das so. Da haben wir vorher zwei, drei taktisch kluge Spiele gemacht. Und ich hatte vor dem Spiel noch gewarnt, dass Preussen zu Unrecht da unten im Tabellenkeller steht. Und dann kassieren wir am Ende die Niederlage. Das lag zu 100 Prozent an der mangelnden Einstellung. Aber das sind eben genau die Lerneffekte, die die Jungs in der neuen Liga machen müssen.

...über Nachverpflichtungen: Wir müssen nachverpflichten, aber das ist nicht so einfach, weil wir Spieler mit einer bestimmten Qualität suchen und davon gibt es nicht so viele. Von daher kann es sein, dass wir auch nur mit 14 Leuten in die Rückrunde gehen.

...über das Geheimnis der zweitbesten Defensive der Liga, in der nur Sachsenhausen mit 18 Gegentreffern besser war als Einheit (19 Gegentore): Der Weggang von Patrick Töpfer (Anm. d.Red.: ging vor der Saison zum Landesligisten FSV Bernau) war für uns schon ein harter Schlag. Das kann man nicht so einfach kompensieren. Aber die Jungs haben das gut gemacht. Auch wenn sie sich vielleicht vier bis fünf Gegentore zu viel eingefangen haben.

...über Probleme im Sturm: Da würde ich mir mehr wünschen. Da sind wir zu ausrechenbar. Aber bei aller Kritik darf man nicht vergessen: Wir kommen aus einer Dorfliga. Dafür haben die Jungs das auch vorne ganz gut gemacht.

...über das Saisonziel: Das ist nach wie vor der Klassenerhalt. Wir wollen gar nicht erst in den Strudel im Tabellenkeller geraten. Also sollten wir möglichst schnell die 40 Punkte zusammensammeln.

...über den möglichen Aufsteiger: Krieschow hat Andy Hebler, der ist natürlich das Non-Plus-Ultra der Liga. Auch Ludwigsfelde schätze ich sehr gut ein. Aber - auch wenn einige da vielleicht lachen werden - auch Eberswalde traue ich so einiges zu. Die können da oben auch noch mitmischen. Die haben einen sehr guten Trainer, eine ganz erfahrene Viererkette, vorne den Stürmer Eric Mba und einen tollen Torwart.

¦ Steffen Sasse, Preussen Eberswalde

... über die Hinrunde: Vor der Saison war ich recht positiv gestimmt. Die Vorbereitung lief gut, wir hatten gute Ergebnisse in den Testspielen. Und dann fahren wir zum ersten Spiel nach Krieschow und verlieren dort. Dabei haben wir da gar nicht so schlecht gespielt. Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen, aber so haben wir mit 0:3 verloren. Damit fing es schon schlecht an und ging dann mit einer Negativ-Serie weiter. Dabei haben wir spielerisch oft durchaus gut gegengehalten.

...über die Gründe für den schwachen Start: Wir hatten viele Gelb-Rot gesperrte Spieler. Marcel Hellmich, Marcin Dumeck und auch Kim Schwager waren zeitweise gesperrt. Das sind unsere drei Säulen im Spiel. Die haben uns dann natürlich gefehlt. Dadurch kam auch nie die nötige Ruhe rein. Dazu hatten wir viele Verletzte.

...über die Wende: Durch die vielen Ausfälle haben wir versucht, eine Lösung zu finden und haben ältere Spieler wieder reaktiviert wie Christian Schlegel, Kristian Stelse und auch ich musste wieder spielen. Das hat sehr gut geklappt und wir haben das Spiel gegen Guben gleich gewonnen - für den Kopf enorm wichtig. Und dann waren wir plötzlich wieder dran. Auch die Wiederverpflichtung von Torwart Lennard Peter war entscheidend. Durch ihn haben wir viel mehr Sicherheit gewonnen. Zum Schluss haben wir noch dreimal gewonnen und auch gegen Ludwigsfelde einen Punkt geholt - das war extrem wichtig.

...über das Thema Abstieg: Damit sind wir noch nicht durch. Die Saison ist noch lang und es kann viel passieren. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Miersdorf, Falkensee und Eisenhüttenstadt Teams sind, die schwächer sind als wir. Wir dürfen nur nicht wieder so einen schlechten Start erwischen.

...über das Saisonziel: Wir wollen schon die Tabellenmitte anpeilen. Ich denke, das ist realistisch. Jetzt liegen wir auf Platz zehn, vielleicht könnten wir noch drei oder vier Plätze gutmachen, wenn wir unsere Chancen nutzen.

...über Neuverpflichtungen: Der 19-jährige Eric Krause wird uns künftig verstärken und Raik Windiks kommt zurück.

...über die möglichen Aufsteiger? Ich denke, Krieschow oder Oranienburg werden es machen. Oranienburg kann noch für eine Überraschung sorgen.