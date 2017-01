Bredereicher Halle erstrahlt in neuem Glanz

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenberg (GZ) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Wasserstadt will sich am Donnerstag mit dem Etatentwurf 2017 beschäftigen - mehrere Millionen Euro müssen verplant werden.

Dass auch die Bürger in den Ortsteilen etwas von dem Kuchen abbekommen, haben sich sämtliche Stadträte mehr oder weniger auf die Fahnen geschrieben - auch die Allianz für Fürstenberg und Ortsteile (AFO). Kein Wunder: Deren Fraktionschef Gregor Klos ist seit Jahren Vorsteher eines Ortsteiles, nämlich in Bredereiche. Er gilt als vehementer Befürworter von Investitionen oder Instandsetzungen auf den Dörfern. Schon vor mehr als einem Jahr warnte er beispielsweise, dass Straßen, die in den 1990er-Jahren saniert wurden, inzwischen instand zu setzen seien. Auch in Bredereiche. Zudem gibt es Pisten wie die Friedhofstraße, die unbedingt saniert werden müssten. "Das haben wir bereits vergangenes Jahr ausdrücklich gefordert", erinnert Klos. Passiert sei aber nichts, beklagt Gregor Klos. "Wie kann das sein, dass wir nicht informiert wurden, weshalb das Projekt nun doch nicht geplant wird?", fragt sich der AFO-Politiker. Zumal der Zustand der Fahrbahn schlecht sei. Zur Erinnerung: Vor mehr als sechs Jahren war die Friedhofstraße instandgesetzt worden - mit einer damals neuen Methode Recycling-Material aufzubringen. Erfreulich dabei, dass die Fahrbahn tatsächlich mehrere Jahre von Autos befahren werden konnte, ohne dass die Stoßdämpfer zu sehr leiden. Nun aber sei der "Lack runter", unbedingt müsse etwas geschehen, fordert Klos. Es gehe um eine dauerhafte Variante, um den Einbau von Verbundpflaster. "Aber nichts ist von der Stadtverwaltung unternommen worden, eine Anwohnerversammlung gab es nicht zu dem Thema, auch Planungen wurden nicht begonnen", ärgert er sich.

Unverständlich sei überdies, weshalb es in Bredereiche mittlerweile vier Sorten von Straßenbeleuchtung gebe. "Das klingt doch wie ein Schildbürgerstreich", meint der Ortsvorsteher. Erfreulich sei, dass nach Monaten nun endlich die Giebelseite der Sporthalle zur Straße hin attraktiv gestaltet wurde, sogar mit Strahlern für den Namenszug.

Ein Wunsch im Rahmen der Haushalts-Beratungen 2017 lautet für die Bredereicher, den Festplatz am Badestrand attraktiver zu gestalten - indem "wie in Zootzen an der Havel zwei überdachte Rastplätze mit Sitzbänken aufgestellt werden", erläutert Klos.

Doch auch die anderen Fraktionen haben Anträge bereits mit attraktiven Projekten formuliert. So auch Pro Fürstenberg und Ortsteile. Die Stadt möge prüfen, ob auf der Festwiese ein Wasserspielplatz gebaut werden kann, heißt es in dem Papier. Außerdem möge die kulturelle Arbeit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde unterstützt werden.

Die CDU fordert mehr für die Stadtbegrünung zu tun: Blumenkübel seien in speziellen Bereichen aufzustellen. Die Linke regt Sitzgelegenheiten zwischen Ravensbrücker Dorfstraße und Stadtpark an und plädiert für Hundetoiletten.