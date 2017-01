"Nach dem Krieg wohnt ihr bei uns!"

artikel-ansicht/dg/0/

Gro√ü Sch√∂nebeck (MOZ) Für eine syrische Familie werden Paten gesucht, hört Sabine Jacoby, 61, vor über einem Jahr. Die Böhmerheiderin will helfen. Inzwischen sind sie und ihr Mann Ulrich, 74, wie Oma und Opa für die Meflehs aus Daraa, wo vor fast sechs Jahren der Krieg in Syrien begann.

"Dreiundachtzig, vierundachtzig, fünfundachtzig ...". Sajeda zählt jeden Sprung laut mit. Bei sechsundachtzig verheddert sich das Seil. "Ulli, kannst du mal helfen?", fragt die Elfjährige. Na klar, Ersatzgroßvater Ulli kann. Im Nu löst er den Knoten.

Nach dem Essen sitzen Meflehs und Jacobys noch - wie in Syrien üblich - bei Tee, Gebäck und Obst zusammen. Die beiden Jüngeren, die vierjährige Aya und Mohammed, 7, klettern am Sofa hinauf und hinab. Shadi, 10, zeigt Kartentricks. Die Erwachsenen plauschen. "Hier haben wir schon manche Stunde gesessen", erzählt Ulrich Jacoby.

Seine Frau schaut fast täglich bei der 33-jährigen Iman Mohammed, ihrem Mann Baha Mefleh, 36, und den vier Kindern vorbei, verbringt oft zwei, drei Stunden in der Familie. Den größeren Kindern hilft sie bei den Hausaufgaben, den Eltern beim Papierkram. "Wir erledigen alles zusammen, zum Beispiel die Post", sagt Sabine Jacoby. "Manche Briefe sind für die Familie gar nicht zu verstehen", erklärt die 61-jährige Böhmerheiderin. So bekamen die Geflüchteten jüngst eine Rechnung über reichlich tausend Euro. "Sie sollten für ein Jahr Strom nachzahlen, weil sie nicht wussten, dass die Kosten extra anfallen."

Eine besondere Herausforderung war von Anfang an der Schulbesuch. Weil das genaue Alter in Syrien keine Rolle spielt, kannte keines der Kinder sein Geburtsdatum. So landeten sie in Klassen mit älteren Kindern. Inzwischen sind sie altersgemäß eingeschult, sprechen Deutsch, haben Freunde gefunden - und dennoch Schwierigkeiten, "etwa beim Schreiben und Lesen", berichtet Patin Jacoby. In Syrien fiel der Unterricht seit Langem aus. "Wir lernen viel gemeinsam."

Als 2015 die große Flüchtlingswelle Deutschland erreicht, bildet sich in Groß Schönebeck ein Willkommensteam, das später mehrfach für sein Engagement ausgezeichnet wird. Jeder Flüchtlingsfamilie stellt das Team Helfer an die Seite. "Familie Mefleh braucht einen Paten", heißt es. "Wir waren uns sympathisch", blickt Sabine Jacoby zurück. Sie hilft, das ist für die Böhmerheiderin, die nach drei Jahrzehnten in Berlin in die Schorfheide gezogen und nun berentet war, klar. "Ich wollte etwas Sinnvolles tun."

Vor eineinhalb Jahren kommt Iman Mohammed mit den vier Kindern in einer Wohnung in Groß Schönebeck unter. Hinter ihr liegen die Flucht und ein halbes Jahr in Flüchtlingsheimen. Die Anfangszeit ist schwierig. Sajeda weint oft, Shadi träumt nachts vom Vater. Von ihm ist die Familie seit Beginn der Flucht getrennt. Weil Assads Armee ihren Mann sonst geholt hätte, erzählt Iman, hätten sie nicht gemeinsam das Land verlassen können.

Doch dafür ist es höchste Zeit. Die Familie kommt aus Daraa im Süden Syriens. Dort hatten die bewaffneten Auseinandersetzungen im Land vor sechs Jahren begonnen. Als die kleine Aya zur Welt kommt, holt Baha Mutter und Kind direkt aus dem Kreißsaal ab. Kurz darauf fallen Bomben auf das Krankenhaus. "Unsere Schule wurde von Bomben getroffen", erzählt Shadi. Er weiß auch, wie gefährlich Splitterbomben sind und berichtet, wie sein Vater Leute von der Straße in den schützenden Keller des Familienhauses holte.

Die Flucht nach Deutschland birgt ebenfalls Gefahren. Einmal ist das Boot kaputt, mit dem Mutter und Kinder das Mittelmeer überwinden. Dann wieder schlafen sie im Wald. In Mazedonien hängen sie in einem Lager fest. "Dort hat uns die Armee alles weggenommen", erzählt Iman Mohammed. Erst ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft in Deutschland erreicht auch Baha Mefleh Groß Schönebeck.

"Silvester 2015 konnten wir zusammen feiern", berichtet Patin Jacoby, die da schon zur Familienfreundin geworden ist. Sie lernt nun Arabisch, beschäftigt sich mit Kultur und Glauben ihrer Schützlinge. "So versteht man sich besser", sagt sie. "Wir unterhalten uns inzwischen über den Koran, über Politik, über viele Themen. Mich bereichert das."

Meflehs, denen Bahas Arbeit als Fotograf in Syrien ein Leben in Wohlstand ermöglicht hatte, haben sich in Groß Schönebeck gut eingelebt. Jacobys Unterstützung ist aber weiter gefragt. Zur Zeit helfen sie bei der dringenden Suche nach einer Bleibe, weil die aktuelle Wohnung Neuankömmlingen vorbehalten ist, die jederzeit eintreffen könnten. "Sabine und Ulrich machen alles", sagt Iman Mohammed. "Sie sind wie Oma und Opa", ergänzen die Kinder. Mit den Ersatzgroßeltern haben sie Heiligabend und nun schon zum zweiten Mal Silvester gefeiert. Auch sonst haben alle acht noch einiges vor. "Im nächsten Sommer wollen wir Imans Schwester in Schweden besuchen", sagt Sabine Jacoby.

Und wenn in ihrem Land Frieden einzieht? Die Eltern sind noch nicht einig, ob sie zurück nach Hause wollen. Jedenfalls nicht ohne die Jacobys, steht für die Kinder fest. "Wenn der Krieg vorbei ist, kaufen wir für euch ein Haus", sagt Shadi. Sajeda widerspricht: "Nein, ihr wohnt bei uns!"