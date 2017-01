Holpernder Neustart auf www.barnim.de

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Freundliche Farben, das Layout insgesamt luftiger, die Wirtschaft rückt allerdings ganz nach rechts in die Ecke - der Landkreis Barnim hat seine Internetpräsenz überarbeitet und stellt nach und nach die neuen Inhalte online. Im neuen Gewand und mit zahlreiche neue Funktionen, so Pressesprecher Oliver Köhler, komme der überarbeitete Internetauftritt daher. Zuständig für den Relaunch genannten Vorgang der Überarbeitung ist Sigrid Heiland.

Monatlich greifen nach ihrer Erfahrung 20 000 Nutzer auf die unter www.barnim.de zu erreichenden Seiten zu. Vor allem die Module "News" und "Ämter und Dienstleistungen" würden oft angeklickt, so Sirid Heiland weiter. Während unter "News" aktuelle Meldungen aus dem gesamten Landkreis zu finden seien, könnten Nutzer unter "Ämter und Dienstleistungen" das gesamte Leistungsspektrum der Kreisverwaltung entdecken.

Dazu zählten neben konkreten Dienstleistungen auch Ansprechpartner, Checklisten für benötigte Unterlagen oder auch Übersichten über zu zahlende Gebühren. "Auch nach Formularen zum Download oder nach den Stellenausschreibungen suchen Nutzer häufig", erklärt die Projektkoordinatorin und weist darauf hin, dass es weitere Neuerungen und Ergänzungen geben werde. So sollen die Such- und Navigationsmöglichkeiten weiter ausgebaut und Kartendienste eingebunden werden. Auch ein Newsletter sei angedacht.

Allerdings erbrachte der Praxistest gestern einige faustdicke Überraschungen. Denn von den viel gepriesenen Dienstleistungen des Landkreises konnten die User wenig finden, geschweige denn nutzen. "Die angeforderte Seite wurde nicht gefunden. Wonach suchen Sie", entdeckt der überraschte Nutzer stattdessen auf seinem Bildschirm.

Wer beispielsweise einen Fischereischein beantragen möchte, sich für Leistungen aus dem Bereich Landwirtschaft interessiert, sich zum Thema Trennung und Scheidung beraten will oder auch nur die rechts gestellten Pressemitteilungen zur Vogelgrippe oder zur "Unterkunft und Integration im Landkreis" hinterfragt, immer wieder landen diese Clicks im digitalen Nirvana. "Oh, da haben wir wohl ein Problem, das wir aber schnellstmöglichst beheben", zeigte sich Pressesprecher Oliver Köhler gestern dankbar für den Hinweis. Seine spontane Vermutung: "Der Fehler könnte mit dem jüngsten Jahreswechsel zusammenhängen." Da die konkrete Seitenprogrammierung nicht innerhalb der Kreisverwaltung erledigt wird, sind zunächst die Medien-Dienstleister der Kreisverwaltung gefragt. Die Behebung der Fehler klappte am Dienstag nicht durchgängig. "Die Programmierer schrauben am System herum, es liegt wohl ein Problem bei den temporären Speichern vor", so Köhler, der sich trotz der Panne aber zuversichtlich zeigte.

Hinweise der Nutzer zur Homepage www.barnim.de nimmt die Kreisverwaltung unter der E-Mail-Adresse webmaster@kvbarnim.de entgegen.