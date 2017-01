"Team Hasselhoff" mit Ã¼berraschendem Aus

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt zehn Teams mit vielen kreativen Namen traten in der Mehrzweckhalle am Gymnasium an und lieferten sich packende Spiele. Auch in diesem Jahr hatten sich wieder einige neue Mannschaften angemeldet und dies teilweise mit noch sehr jungen Spielern. Mit "Xtreme Uckermark" überraschte einer dieser Neulinge, als Bürgermeister Frederik Bewer und Partnerin in der Aufstellung auftauchten.

Sportlich lief es für das Team des Stadtoberhauptes nicht so gut, denn es gelang in den vier Gruppenspielen kein einziger Torerfolg. Insgesamt machten es die Newcomer aber den "etablierten" Mannschaften sehr schwer, wie einige knappe Ergebnisse und gute Platzierungen zeigten.

Wie immer stand jedoch der Spaß am Sport im Vordergrund. In der Turniervorrunde hatten die Teams in den Fünfergruppen jeweils vier Partien zu absolvieren und wurden so auch konditionell voll gefordert. Als einziger Teilnehmer mit blütenreiner Weste von 12 Punkten kam der Vorjahreszweite, das "Team Hasselhoff", durch. In der anschließenden K.o.-Runde mit Viertel- und Halbfinals musste überraschend ausgerechnet "Team Hasselhoff" gegen "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" durch ein Tor zum 1:2 in den letzten Sekunden die Segel streichen. Eventuell lag es ja an der fehlenden musikalischen Unterstützung durch ihren Helden. Ein Halbfinale, kleines Finale und Endspiel mussten dann in Neunmeterduellen entschieden werden.

Abschließend bedankte sich das "Braue"-Team bei allen Unterstützern und Mitwirkenden - Schiedsrichter, Turnierleitung sowie die Kooperationspartner VC Angermünde und HC Angermünde - für ein schönes Turnier zum Jahreswechsel. Hervorgehoben wurde darüber hinaus das langjährige Sponsoring der Stromversorgung Angermünde GmbH für das Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei".