Urlaubsplanung nach Regeln

Eberswalde (MOZ) Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Über den Jahreswechsel hat so mancher schon Reise-Pläne für 2017 gemacht. Die nächsten Ferien sind schließlich nicht mehr fern: Ab Ende Januar winkt Winterspaß. Höchste Zeit also, die Wünsche mit Kollegen und Chef abzustimmen.

Bis zu 71 freie Tage sind in diesem Jahr drin, haben kühle Rechner ermittelt. Denn die Feiertage liegen günstig. Arbeitnehmerfreundlich. Dank des geschickten Einsatzes von Urlaubstagen lassen sich Ferien locker verlängern. Etwa zu Ostern. Mit acht Tagen Urlaub sind 16 freie Tage drin. Oder zum Jahresende. Aus drei Urlaubstagen werden dank Weihnachten und Neujahr zehn Tage Entspannung.

Fünf der sechs sogenannten unbeweglichen Feiertage fallen 2017 nämlich auf Arbeitstage: Tag der Arbeit, Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag sowie Weihnachten. Sodass 2017 "lediglich" 251 Arbeitstage für Brandenburg zu Buche stehen. 2010 waren es immerhin 256. Mithin also eine Woche mehr.

Damit die freien Tage auch wirklich erholsam sind und es nicht schon im Vorfeld Zoff gibt, sollte frühzeitig im Unternehmen ein verbindlicher Urlaubsplan aufgestellt werden, rät Martin Guth, Direktor des Arbeitsgerichts Eberswalde. Auch wenn Klagen in Sachen Urlaub nicht die Masse der Verfahren ausmachen, so komme es doch hin und wieder zu Rechtsstreitigkeiten. Dabei ginge es zumeist um die Gewährung von Urlaub sowie um die sogenannte Abgeltung, erklärt Guth. Vieles sei in der Rechtsprechung in puncto Urlaub gerade "im Fluss". Etwa in puncto Anspruch im Krankheitsfall. Vor einigen Jahren hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) bekanntlich entschieden, dass der Urlaub bei Dauererkrankung nicht mit dem 31. März des Folgejahres verfällt, sondern erst nach Ablauf von 15 Monaten. Aus diesem Urteil, so der Experte, würde sich eine Reihe weiterer Fragen ergeben. Etwa die eben nach dem monetären Ersatz oder nach einer Vererbbarkeit des Abgeltungsanspruchs. Von Interesse seien auch Fragestellungen im Zusammenhang mit der Elternzeit. Nach aktueller Rechtsprechung können Arbeitgeber in dem Fall den Urlaubsanspruch unter bestimmten Voraussetzungen kürzen.

Aber derlei Fälle seien eher die Ausnahme. Das größte Problem in der Praxis ist nach der Erfahrung von Martin Guth, dass in Unternehmen das Verfahren der Urlaubsplanung und -gestaltung "unzureichend geregelt" ist. Und dass es mangelhafte Absprachen gibt. Daraus resultieren vielfach Konflikte. Deshalb plädiert der Arbeitsrechtler für klare Regeln, etwa in Form einer Betriebsvereinbarung bei größeren Firmen. "Die bietet für beide Seiten Vorteile, für den Arbeitgeber wie den Arbeitnehmer." Es gebe Sicherheit.

Mit einer genehmigten Urlaubsplanung (oder einer schriftlichen Bestätigung) könne der Angestellte ruhigen Gewissens eine Reise buchen. Nie buchen ohne das Okay vom Chef, rät Guth. Und: In keinem Fall dürfe sich der Arbeitnehmer selbst beurlauben. Dies sei ein Grund für eine fristlose Kündigung, macht der Gerichtsdirektor mögliche Folgen deutlich. Stattdessen sollte der Betroffene sich in einem derart strittigen Fall ans Arbeitsgericht wenden und eine einstweilige Verfügung auf Urlaubsgewährung beantragen. Im Rahmen eines Eilverfahrens gebe es sehr schnell eine Entscheidung. Im Zweifel könne auch der Betriebs- oder Personalrat, wo vorhanden, um Hilfe und Vermittlung gebeten werden. Ist der Urlaub einmal genehmigt, könne der Chef seine Zustimmung nicht einseitig widerrufen. Auch ein Rückruf aus den Ferien sei nicht möglich. "Der Vorgesetzte kann den Arbeitnehmer höchstens bitten."

Grundlage der Urlaubsplanung sei das Bundesurlaubsgesetz, wonach ein gesetzlicher Mindestanspruch von 24 Werktagen besteht. Was vier Wochen Entspannung entspricht. Schichtarbeiter und Schwerbehinderte haben Anspruch auf Zusatzurlaub. Wobei mindestens zwei Wochen "am Stück" zu gewähren sind. "Laut Arbeitsmedizin sind für den Erholungseffekt drei Wochen nötig oder wünschenswert." Bei der Urlaubsplanung habe der Arbeitgeber die Wünsche der Mitarbeiter zu berücksichtigen, so Guth. Was bei vielen Kollegen mit schulpflichtigen Kindern im Team hier und da zu Schwierigkeiten führen könne. "Gerade deshalb ist es wichtig, miteinander zu kommunizieren." Kollegiale Abstimmung also statt Windhundprinzip.