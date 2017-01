Gewerbesteuer kaum noch planbar

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) 5,9 Millionen Euro wird die Gemeinde Ahrensfelde in diesem Jahr in neue Projekte investieren. Der Haushalt war noch kurz vor Weihnachten mit einer Gegenstimme verabschiedet worden.

Die Kommune wächst, eine neue Kindertagesstätte wird benötigt. Für die Planung dieser Einrichtung sind 560 000 Euro eingestellt. Der Neubau des Bauhofes in Blumberg schlägt mit 570 000 Euro (Planung und Bau) zu Buche. Auch bei den Straßen tut sich etwas. Für den Ausbau der Ulmenallee sind 2017 bis 2019 insgesamt 437 000 Euro vorgesehen. Sogar 1,57 Millionen Euro sind es (2019/2020) für den Bau der Börnicker Straße in Elisenau.

In Blumberg wird die Errichtung einer Schulsportanlage fortgesetzt (1,2 Millionen Euro), der Umbau des früheren Brandenburg-Marktes in Räume für die Kita "Regenbogen" in Eiche kostet 670 000 Euro. Die Arbeiten am Sanitärtrakt der Freiwilligen Feuerwehr Mehrow sind im Haushaltsplan mit 185 000 Euro angegeben. Das Vorhaben soll in den Jahren 2017/2018 realisiert werden. Für die Anschaffung eines Rüstwagens für die Freiwillige Feuerwehr Blumberg gibt die Gemeinde, allerdings erst in zwei Jahren, 500 000 Euro aus. Eine Summe in gleicher Höhe muss auch für einen Kunstrasenplatz und eine Laufbahn aufgewendet werden.

In 2017 wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen für 2018/2019 in Höhe von insgesamt 465 000 Euro aufgenommen. Darunter fällt beispielsweise ein 30 000 Euro teurer Gabelstapler für den neuen Bauhof.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich nach Angaben von Kämmerer Andreas Knop auf 567 000 Euro. Darauf entfallen 100 000 Euro auf die Straßenausbaubeiträge. Die zu erwartenden Einzahlungen sind damit weiterhin rückläufig. Der stellvertretende Bürgermeister begründet dies damit, dass nur noch wenige Straßen in der Gemeinde nicht ausgebaut sind.

Der Planansatz für die investiven Schlüsselzuweisungen liegt bei 66 0000 Euro. Im Vorjahr waren es noch 122 100 Euro.

Die Gemeinde Ahrensfelde konnte bisher ihren Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen, ein Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen. Dies werde nach derzeitiger Einschätzung auch in den Jahren bis 2020 so bleiben, hieß es. Das Guthaben bei Kreditinstituten gab die Kommune zum Stichtag 1. Januar 2016 mit rund 15,7 Millionen Euro an.

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen Erträge auf 23,9 Millionen Euro, die ordentlichen Aufwendungen auf 24,3 Millionen Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen von 23,3 Millionen Euro Auszahlungen in Höhe von 28,1 Millionen Euro gegenüber. Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden nicht aufgenommen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (für Grundstücke) liegen bei 305 von Hundert beziehungsweise bei 420 v. H.. Bei der Gewerbesteuer beträgt der Hebesatz 300 v. H..

Die meisten Erträge, nämlich knapp 63 Prozent oder 15 Millionen Euro, entfallen in Ahrensfelde in diesem Jahr auf die Steuern und ähnliche Abgaben. Es folgen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (22,9 Prozent, 5,5 Millionen Euro) sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (7,9 Prozent, 1,9 Millionen Euro.Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geht man in diesem Jahr von 7,85 Millionen Euro aus.

Bei der Gewerbesteuer sind es 3,7 Millionen Euro. Allerdings verweist Kämmerer Knop darauf, dass die Erträge in diesem Bereich in den vergangenen Jahren starken Schwankungen unterlagen. Allein in den Jahren 2008 bis 2010 sanken die Gewerbesteuererträge um 1,4 Millionen Euro auf rund 3,2 Millionen Euro. Inzwischen hätten sie sich aber zwischen 3,7 und vier Millionen Euro eingependelt, so der leitende Rathausmitarbeiter. Eine verlässliche Planung sei kaum mehr möglich, man wähle die Zahlen daher eher vorsichtig.