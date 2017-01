Arbeitslosenzahl halbiert

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde/Prenzlau (MOZ) In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Arbeitslosigkeit in den Kreisen Uckermark und Barnim halbiert. Der Trend geht unablässig weiter, auch wenn die Uckermark hinterher hängt. Im Barnim steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften dagegen drastisch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542007/

Wohl niemand hätte vor zehn Jahren diesen Trend vorherzusagen gewagt: 2006 hatten 31 744 Menschen in den Kreisen Uckermark und Barnim keinen Job - heute ist es die Hälfte. Die Arbeitslosenquote sank von sagenhaften 19,6 Prozent auf mittlerweile 9,8 im Jahresdurchschnitt 2016. Im Dezember lag sie noch darunter.

Die Zahlen geben einen Eindruck von der stabilen Wirtschaftssituation in Deutschland. Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen boomen wie lange nicht - und vor allem so anhaltend wie kaum zu hoffen gewagt. In vielen Bereichen können es sich die Unternehmer nicht mehr leisten, gut ausgebildete Fachkräfte saisonweise zu entlassen. Es besteht einfach die Gefahr, dass sie abgeworben werden. Größere wie auch kleinere Betriebe stellen Leute ein. Vorhandene Arbeitsplätze sind sicherer als je zuvor.

Der anhaltende Abwärtstrend ließ 2016 die Arbeitslosenquote erstmals seit 21 Jahren unter die Neun-Prozent-Marke fallen. Freilich traf dies vor allem auf den Nachbarkreis Barnim zu, wo der Raum Bernau mit derzeit nur noch 4,4 Prozent die Nase vorn hat und auch weiterhin von der Berlinnähe profitiert.

Weiter abgeschlagen, aber dennoch auf dem Abwärtstrend in der Quote, bleibt der Raum Prenzlau mit einem aktuellen Wert von 14,7 Prozent. Deutlicher könnte der Unterschied zwischen zwei benachbarten Landkreisen kaum ausfallen.

Die wirtschaftliche Schwäche des Brandenburger Nordens zeigt sich an der Zahl der Jobs. Zwar steigt auch in der Uckermark die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Jedoch nahm hier die Zahl der gemeldeten freien Stellen im Jahresdurchschnitt sogar ab. "Sehr auffällig", so das Urteil von Petra Röhlinger-Hissnauer, Leiterin der Arbeitsagentur Eberswalde. Seit Jahresbeginn waren bei der Agentur im Barnim 4044 freie Jobs zur Besetzung eingegangen - ein Plus von 348 Stellen im Vergleich zum Vorjahr. In der Uckermark dagegen waren es mit 2265 freien Jobs sogar 396 weniger als 2015.

Dennoch spricht Petra Röhlinger-Hissnauer von einer erfolgreichen Jahresbilanz. Denn durchschnittlich gab es 1300 Arbeitslose weniger als im Vorjahr. Für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen standen insgesamt zwölf Millionen Euro bereit. In diesem Jahr hat die Agentur elf Millionen Euro zur Verfügung. Das vorhandene Geld sei ausreichend, um gerade die zahlreichen Qualifikationen zu unterstützen. Mindestens die Hälfte des Budgets wurde 2016 dafür verwendet. 1824 Arbeitslose in beiden Landkreisen nutzten die Chance einer solchen beruflichen Weiterbildung.

Auch in diesem Jahr rechnet die Agentur mit einem weiteren konstanten Rückgang der Arbeitslosenzahl.