Neue Panke in Zepernicks Ortsmitte

Panketal (MOZ) Noch sieht der neue Verlauf der Panke und der Dranse in ihrem Mündungsbereich in Zepernick recht unwirtlich aus. Dennoch genießen Spaziergänger - wenn es die Witterung in diesen Tagen überhaupt erlaubt - bereits die umgestaltete Landschaft. Dort wurde vom Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" auf einer Fläche von rund 8200 Quadratmetern eine sogenannte Sekundäraue als Renaturierungsmaßnahme der begradigten Fließgewässer angelegt.