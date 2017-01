Inventur im Reich der Tiere

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Same procedure as last year, Miss Sophie?", fragt Butler James in "Dinner for One". "Dieselbe Prozedur wir im letzten Jahr?" Spätestens, wenn der Sketch im Silvester-Programm läuft, wissen auch die Mitarbeiter des Eberswalder Zoos: Es ist wieder Zeit für die alljährliche Inventur.

Genau genommen beginnt die sogar schon einige Wochen früher, nämlich Mitte Dezember. Die städtische Einrichtung rekapituliert dann minutiös: Wie viele Eier hat sie im vergangenen Jahr als Futter für die Tiere gekauft? (Antwort: 1200) Wie viele Postkarten wurden verkauft? (1427) Und wie viele Reptilien leben eigentlich im Zoo? (106)

Neben diesen Details trägt die Einrichtung natürlich auch die zentralen Fakten zusammen. So sind 2016 genau 276 272 Besucher gezählt worden - 158 mehr als im Vorjahr. Direktor Bernd Hensch macht für diesen eher zaghaften Anstieg vor allem die verregneten Oktoberferien verantwortlich. "Ohne die hätten wir mit Sicherheit 20 000 mehr gehabt", sagt er.

Grämen wird sich dennoch kaum jemand im Zoo-Team. Die Einnahmen sind schließlich parallel um ganze 100 000 Euro gewachsen - von 1,33 auf 1,43 Millionen Euro. Das liegt laut Hensch vor allem an den erhöhten Eintrittspreisen. Die haben auch den Rückgang der zahlenden Gäste um knapp 5000 amortisiert. Um den gleichen Betrag ist die Zahl derjenigen Besucher gestiegen, die unentgeltlich in die Anlage gekommen sind. Teilnehmer von Führungen zum Beispiel, aber auch Kinder und Jugendliche der sieben Partnerschulen.

Darüber hinaus lässt die Inventur Rückschlüsse darüber zu, welche Rabattaktionen gut laufen und welche eher entbehrlich sind. "Aktionen, die nichts bringen, nehm' ich raus", erklärt der Zoo-Chef. So sei die Kooperation mit der Naturtherme Templin besonders lukrativ, im Gegensatz zur Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau in Oranienburg.

Auch die kleinen Besucher finden sich wieder in den Statistiken. Knapp 25 000 Kinder sind in den Zoo gekommen. Genau 5872 von ihnen sind in der Zooschule betreut worden - "ungefähr die gleiche Zahl wie im vorherigen Jahr", sagt Bernd Hensch.

Zahlen, jede Menge Zahlen - so eine Inventur hat es in sich. Besonders für die sieben Revierleiter des Zoos. So muss auch Uwe Fanke, der für die Raubtiere und das Urwaldhaus zuständig ist, seine eigenen Aufzeichnungen wälzen und sie mit denen der Verwaltung vergleichen.

Doch den eigentlichen Bestand hat er fortwährend im Blick: "Man verschafft sich ständig einen Überblick", sagt Fanke. So sei es wichtig, dass er über den Gesundheitszustand der Tiere immer auf dem Laufenden ist. "Bei der Inventur selbst sollte man also keine Überraschung mehr erleben."

Auch wenn so eine Inventur also vor allem Schreibtischarbeit bedeutet, werden laut Hensch dennoch viele Arten einer genaueren Beobachtung unterzogen. "Tiere, die wir in die Hand nehmen können, nehmen wir in die Hand", sagt der Zoo-Leiter. Ist es abgemagert? Lösen sich Schuppen von der Haut? "Auch wenn das ein wenig Stress für die Tiere bedeutet, ist es dennoch wichtig, dass man sich genauer mit ihnen beschäftigt", erklärt Bernd Hensch.

Bei anderen Arten lohnt sich der Aufwand hingegen nicht. Einen großen Bären zum Beispiel müsste man betäuben, um ihn zu wiegen. "Solche Tiere guckt man sich an, soweit man kann", erklärt der Zoo-Leiter. Ein Leopard oder Tiger zum Beispiel sperre das Team vorübergehend in einem Laufgang ein, um näher an ihn heranzukommen.

All der Aufwand findet Mitte Januar seinen Abschluss: "Wir sind wohl in zwei Wochen fertig", sagt Bernd Hensch. Zumindest für knapp zwölf Monate. Dann heißt es wieder: "Dieselbe Prozedur wie in jedem Jahr, James."