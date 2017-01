Katalog fÃ¼r barrierefreies Wandlitz

artikel-ansicht/dg/0/

In der Gemeinde Wandlitz leben rund 22700 Menschen. Nach den Angaben des Landesamtes für Soziales und Versorgung sind davon 3102 Menschen als Schwerbehinderte mit einem Behindertengrad ab 50 anerkannt (Stand 31. Dezember 2015). Das heißt, sie erhalten einen Schwerbehindertenausweis, in dem die gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit einem Merkzeichen gekennzeichnet sind. Die Zahl der Menschen mit einer Behinderung ist tatsächlich noch größer. So haben 4260 Wandlitzer einen Behinderungsgrad über 30.

Die Behinderungen sind ganz unterschiedlich. So gibt es nach der Aufteilung des Landesamtes 331 "außergewöhnlich Gehbehinderte". Im Straßenverkehr sind jedoch aufgrund ihrer Bewegungseinschränkungen allein 1601 Menschen "erheblich beeinträchtigt". 792 Wandlitzer haben die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson erhalten. 31 Menschen sind blind.

Die weitaus meisten ziehen sich ihre Behinderung im Laufe ihres Lebens zu. So beträgt dieZahl der Menschen mit angeborenen Behinderungen in Wandlitz 39. 16 Menschen sind aufgrund einer Berufskrankheit oder einem Berufsunfall schwerbehindert, 25 wegen eines sonstigen Unfalls.

Auch über das Alter der betroffenen Menschen gibt das Landesamt Auskunft. So sind 1974 und damit zwei Drittel der Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 in Wandlitz 65 Jahre und älter.

Die "Arbeitsgemeinschaft Leben ohne Barrieren" hat nun im Auftrag der Gemeindevertretung die kommunalen Gebäude, den öffentlichen Verkehrsraum und Wahllokale auf ihre Barrierefreiheit hin untersucht. Vereins- und Awo-Gebäude wurden durch die Betreiber anhand von Erfassungsbögen bewertet. Im Ergebnis schlug die Arbeitsgruppe Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit vor, die die Zustimmung der Gemeindevertretung erfuhren.

Demnach soll ab 2017 ein jährlicher Zuschuss zu den "Fahrcoupons für Menschen mit Schwerbehinderung/Teilhabe am Fahrdienst" in Höhe von 100 Euro gezahlt werden. Die Betroffenen (Merkzeichen "aG" im Schwerbehindertenausweis, ab 16 Jahre) können so leichter am öffentlichen Leben teilnehmen.

Da die Toilette im Rathausaltbau nicht rollstuhlgerecht ist, soll ein Schild auf das behindertengerechte WC im Rathausneubau verweisen. Geprüft wird, ob die Türen im Neubau vom Wartebereich der Meldestelle mit einer Automatik zu versehen sind. Im alten Rathaus sind die jeweils erste und letzte Treppenstufe farblich zu markieren.

Mittelfristig - gedacht wird an einem Zeitraum bis 2018 - sind die Einrichtung eines Shuttle-Bus zu Kultureinrichtungen und Fahrten an den Liepnitzsee vorgesehen.

Pkw-Parkplätze für Menschen mit Behinderungen fehlen an der Grund- und Oberschule Klosterfelde sowie an den Kitas Lanke, Märchenland und Rappelkiste. Entsprechende Parkplätze sollen bis 2018 eingerichtet und ausgewiesen werden.

Im Gemeindezentrum Schönerlinde gibt es keinen stufenlosen Zugang. Deshalb soll geprüft werden, ob bis 2019 ein Außenlift angebaut werden kann.

Gesichert werden soll die Zugänglichkeit mehrerer Bekanntmachungskästen, und zwar in Schönerlinde, Schönwalde, Prenden und Zerpenschleuse.

Ampeln sind grundsätzlich mit einem akustischen Signal aus- beziehungsweise nachzurüsten. Ebenfalls ist die Barrierefreiheit im Freiraumkonzept zu berücksichtigen.