Rotorblatt stÃ¼rzt ab

artikel-ansicht/dg/0/

Zichow/Briest (MOZ) Aus bisher nicht geklärter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag an der Bundesstraße 166 zwischen Passow und Zichow das Rotorblatt einer Windkraftanlage abgestürzt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zerfetzte Rotorteile lagen auf dem angrenzenden Feld herum.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542012/

Autofahrer machten große Augen, als sie am Morgen auf der B 166 zur Arbeit fuhren: An einer der großen Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn hing ein Rotorblatt in Fetzen herunter. Es war wie ein Strohhalm einfach umgeknickt und hatte sich über das Gerätehaus gelegt. Teile davon waren zu Boden gestürzt.

"So etwas ist uns noch nie passiert", sagt Stefan Eckhoff von der Betreiberfirma Energiekontor aus Bremen. In der Überwachungszentrale war der Leistungsabfall registriert worden. Die Unfallstelle in der Uckermark habe man inzwischen abgesichert. Jetzt werde der Schaden begutachtet und untersucht.

Bei der 100 Meter hohen Windkraftanlage handelt es sich um ein mindestens zehn Jahre altes Modell mit 1,5 Megawatt, das vielfach gebaut wurde. "Eine der weit verbreitetsten Anlagen überhaupt", so Stefan Eckhoff. "Sie wurde wie alle Maschinen von uns regelmäßig gewartet. Zuletzt im Oktober."

Energiekontor hat in der Vergangenheit Windfelder im Umfang von etwa 875 Megawatt entwickelt und gebaut. Im eigenen Bestand besitzt das Unternehmen 240 Anlagen. Gerade ist eine neue und weitaus größere für das Windfeld zwischen Passow und Zichow in Planung.

Bis Mitte Februar könnte nach Angaben von Stefan Eckhoff der Schaden an der Unfallstelle behoben sein. Die defekten Teile müssen demontiert und untersucht werden. Ein neues Rotorblatt wird dann angebracht. Außerdem sind andere Teile auf mögliche Schäden zu prüfen.

Auch die uckermärkische Windkraftfirma Enertrag zeigt Interesse an der Ursachenforschung. Sie betreibt mindestens 60 Anlagen gleicher Bauart. Bisher ist nichts Vergleichbares passiert. "Aber es sind eben techni-sche Bauwerke, und da darf auch mal etwas kaputt gehen", meint Robert Döring von Enertrag.

Das Unternehmen hat sich aus eben diesem Grund als anerkannte Inspektionsstelle zertifizieren lassen. Die Techniker bieten auch für externe Kunden einen besonderen Service, um einen unabhängigen Blick auf die Qualität, den Zustand und den Betrieb der immer höher hinaus ragenden Maschinen zu geben. "Es geht darum, mögliche Unwuchten zu entdecken oder Risse", so Robert Döring. "Wir machen auch Blitzschauen, denn nicht jeder Einschlag und jeder Schaden werden sofort registriert." Nach menschlichem Ermessen seien die Anlagen sicher. Sie würden weit genug entfernt stehen, sodass kein Mensch zu Schaden kommen kann.

Allerdings haben Polizei und Feuerwehr in der Zwischenzeit die B 166 aus Sicherheitsgründen sperren lassen. Wegen der losen Teile, die durch aufkommenden Wind wegfliegen könnten, hatte man sich zu diesem Schritt entschieden.