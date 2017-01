Arbeitsmarkt Oberhavel: Besser als erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Seit exakt drei Jahren verkündet die Neuruppiner Arbeitsagentur ununterbrochen die niedrigsten Arbeitslosenzahlen für die jeweiligen Monate seit der Wiedervereinigung. Eigentlich war erwartet worden, dass damit schon im vergangenen Sommer Schluss ist. Die Chefin der Neuruppiner Arbeitsagentur, Cornelie Schlegel, hatte vor zwölf Monaten prognostiziert, dass ab Mitte 2016 Stagnation auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, danach die Quote sogar wieder kontinuierlich ansteigen wird. Sie schloss nicht aus, dass Ende 2016 mehr Menschen arbeitslos sein werden, als Ende 2015. Ihre Begründung: Es werde schwierig werden, die vielen Flüchtlinge zeitnah in Lohn und Brot zu bringen.

Das gilt zwar nach wie vor, trotzdem sind im Dezember 2016 exakt 750 Arbeitslose weniger registriert worden, als zum Jahresabschluss 2015. Das entspricht einem Rückgang um knapp zehn Prozent auf jetzt 7 228 Personen. Hunderte anerkannte Flüchtlinge tauchen in der Statistik gar nicht auf, weil sie in Integrationskursen auf künftige Aufgaben vorbereitet werden. Viele werden in den kommenden Monaten die Seminare abschließen. Das auf die Flüchtlingsintegration spezialisierte "Welcome Integration Network" der Industrie- und Handelskammer Potsdam ging vor Jahresfrist davon aus, dass die ersten Absolventen im Sommer eine Ausbildung beginnen werden, sofern sie keine abgeschlossene Berufsausbildung ihren Heimatländern mitbringen. Dennoch ist langer Atem gefragt. "Wir gehen davon aus, dass wir fünf Jahre brauchen, um 50 Prozent der geflüchteten Menschen in Arbeit zu bringen". sagt Cornelie Schlegel. Die Arbeitsagentur verfolge in diesem Jahr aber das Ziel, dass Absolventen der Integrationskurse nicht sich selbst überlassen bleiben. "Wir wollen jedem nach sechs Wochen eine neue Qualifizierungs- oder Einstiegsmaßnahme anbieten. Uns geht es darum, nicht die Ungelernten von morgen zu hinterlassen."

Dass die Zahlen besser aussehen als erwartet, hängt laut Cornelie Schlegel auch damit zusammen, dass die so genannte Flüchtlingswelle auch etliche neue Jobs für Einheimische geschaffen hat. Denn für Beratung und Betreuung der Flüchtlinge sowie den Schutz der Unterkünfte sei im ausgelaufenen Jahr massiv Personal gesucht worden. Auch die Behörden hätten dadurch mehr Stellen geschaffen. Allein die öffentlichen Verwaltungen in Oberhavel hätten im Jahr 2016 knapp 350 offene Stellen gemeldet - knapp 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Gesucht wurden vor allem Sozialarbeiter, Wachschützer, aber auch Mitarbeiter für Jobcenter, Jugend- und Sozialämter.

Selbst die Hiobsbotschaften des Jahres 2016 haben sich kaum auf die Gesamtstatistik niedergeschlagen. Der Reifenrunderneuerer Pneu Laurent hatte zum Jahresende sein Oranienburger Werk geschlossen. Betroffen davon sind fast 200 Leute. Der Bahnbauer Bombardier wird wohl die Serienproduktion im Hennigsdorfer Werk einstellen. Zwar sind die Stellenmeldungen aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Zeitarbeitsbranche und für die Instandhaltung von Kraftfahrzeugen im vergangenen Jahr zurückgegangen. Im Gegenzug sind aber nicht nur im öffentlichen Dienst mehr Stellen als in den Jahren zuvor geschaffen worden, sondern auch auf dem Bau, im Gastgewerbe und bei sonstigen Dienstleistungen. Unterm Strich gebe es knapp 80 sozialversicherungspflichtige Jobs mehr als im Vorjahr. Insgesamt sind es in Oberhavel rund 55 000.

Unbesetzt sind davon zurzeit etwa 1 700. "Auch diese Zahl ist so hoch wie noch nie", so die Agenturchefin. "Das zeigt, dass es immer schwieriger wird, freie Stellen zu besetzen." Der Fachkräftesicherung werde deshalb neben der Integration von Flüchtlingen eines der wichtigsten Themen dieses Jahres werden. In Oberhavel werde die Agentur deshalb bei der Arbeitsvermittlung neue Wege gehen. "Unsere Berater werden künftig gezielt mit Arbeitnehmerprofilen Unternehmen direkt ansprechen, um Fachkräfte und Betriebe zusammenzubringen", kündigte die Agenturchefin an.

Für das angelaufene Jahr rechnet sie mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Kreis, wenn auch weniger dynamisch als in den vergangenen Jahren. "Zuletzt hatten wir in der Region einen jährlichen Abbau von 7,5 Prozent, für dieses Jahr gehen wir von einem Rückgang von fünf Prozent aus." Die arbeitslosen Flüchtlinge werden, so die Prognose, sich dieses Jahr stärker in der Statistik wieder finden.

Wie das Jahr tatsächlich ausgeht, ist aber ungewiss. "Es gibt viele Faktoren, die wir noch nicht einschätzen können, zum Beispiel die Wirtschaftspolitik von Donald Trump, die Entwicklung der Krisen in Asien und Osteuropa, die unklare Situation in Italien und der Abschwung in China", sagt Schlegel.

Den Blick in die Welt werden vor allem Oberhaveler Unternehmer richten. Die Exportquote im Landkreis liegt bei überdurchschnittlichen 50 Prozent.