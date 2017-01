Ein Kalender fÃ¼r Merian

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Kunstliebhaber können ab dem morgigen Donnerstag, 5. Januar, in der Havelstadt eine weitere Ausstellung besichtigen. Im Regionalbüro von Marie Luise von Halem in der Ritterstraße 90 ist ein Kalender für Maria Sibylla Merian zu sehen. Hierbei handelt es sich um Arbeiten von Schülern des "von Saldern - Gymnasiums" in Zusammenarbeit mit der Galerie "Sonnensegel". Die Ausstellung wird um 18 Uhr beginnen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542019/

Über das Ausstellungsstück und die Künstlerin: Obwohl das Porträt der Maria Sibylla Merian, die vor dreihundert Jahren, am 13. Januar 1717, in Amsterdam verstarb, durch die Abbildung auf einer Briefmarke und der 500 DM Banknote der Bundesrepublik Deutschland durchaus vertraut ist, sind die wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen der Forscherin in der breiten Öffentlichkeit etwas in Vergessenheit geraten. Die Blätter des originalgrafischen Kunstkalenders entstanden als Hommage für die Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibyla Merian. Ihr Entdeckungsdrang und ihre künstlerische Leidenschaft führten sie auf einer abenteuerlichen Reise bis nach Südamerika. Für eine Frau ihrer Zeit völlig ungewöhnlich, bereiste Maria Sibylla Merian bereits lange vor Alexander von Humboldt die "Neue Welt" und beschrieb Grundlegendes über Entwicklung sowie Lebensgrundlagen von Insekten. Die Beschäftigung mit Schmetterlingen brachten ihr den Beinamen die "Falterfrau" ein. Die meisterhaften Tier- und Pflanzendarstellungen der Maria Sibylla Merian inspirierten Schüler/innen des "von Saldern - Gymnasiums" in Brandenburg a. d. Havel zu großformatigen, mehrfarbigen Linolschnitten. Die Grafiken wurden im Gutenberg - DRUCKLADEN der Galerie "Sonnensegel" aufwändig in Kleinserie gedruckt und zu einem Kalender zusammengestellt. Zur Ausstellungseröffnung können interessierte Besucher nicht nur die Drucke in Augenschein nehmen, sondern auch passend zum Jahresbeginn, den Kalender zum Subskriptionspreis von 30 Euro erwerben.