Gransee gleichermaÃŸen beliebter Wohn- und Gewerbestandort

Gransee (GZ) Dank des Bundeswettbewerbes "Zukunftsstadt 2030" hat die Stadt Gransee sehr konkrete Vorstellungen, wie sich die Kommune in den nächsten Jahren entwickeln soll. Viele Akteure haben daran mitgewirkt. Auch wenn Gransee die zweite Wettbewerbsrunde nicht erreicht hat: In den Schubladen werden die Pläne keineswegs verstauben, versichert Amtsdirektor Frank Stege. Viele Projekte sind ohnehin langfristig angelegt. Das gilt insbesondere für die Gesundheitsversorgung. Ein Ärztehaus soll im Zentrum der Altstadt entstehen. In Kooperation mit den Oberhavel-Kliniken werden mehrere Fachärzte unter einem Dach praktizieren, sich Personal und teures medizinisches Gerät teilen. Frank Stege sieht darin auch eine weitere Möglichkeit, die Innenstadt zu stärken. Bei Kindertagesstätten und Schulen sieht der Verwaltungschef die Stadt zwar schon jetzt bestens aufgestellt. Das Angebot an Kindergartenplätzen wird aber in den nächsten Jahren ausgebaut. Die Kita "Zwergenland" an der Straße des Friedens wird um einen Anbau erweitert, um Platz für die Unter-Dreijährigen zu schaffen. "Da müssen bis 2018 ran", so Stege. Außerdem möchte das Amt Gransee und Gemeinden dem Wunsch vieler Eltern nach einer konfessionellen Kinderbetreuung entsprechen. Die Suche nach einem geeigneten Standort für eine evangelische Kita läuft schon seit einiger Zeit. Aufgrund guter Verkehrsanbindung hat sich Gransee sowohl zu einem guten Gewerbe- als auch Wohnstandort entwickelt. Doch hier liegt auch das größte Entwicklungspotenzial. In diesem Jahr wird der Kraatzer Weg Richtung Osten verlegt und so Gelände für neue Gewerbeansiedlungen geschaffen. Außerdem ergibt sich dadurch die Möglichkeit, die Zahl der Pendlerparkplätze am Bahnhof Gransee weiter auszubauen. Stege rechnet mit weiterem Zuzug. Das vor einigen Jahren neu erschlossene Wohngebiet Gartenweg sei so gut wie ausgelastet. Auch auf den Dörfern tut sich was. In Neuglobsow gebe es schon jetzt kaum noch Bauland. Die gute Verkehrsanbindung mit der Bahn von und nach Berlin macht sich bezahlt. "In 40 Minuten ist man mit dem Zug am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen", so Stege. Noch fahren die Züge im Stundentakt, eine Verdopplung des Taktes sei denkbar. Wichtig sei aber auch der Ausbau der Bundesstraße 96. Darüber hinaus werde man die Breitbandversorgung verbessern und ehrenamtliches Engagement stärken. Als Beispiel nennt Stege den Bürgerbus.