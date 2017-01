artikel-ansicht/dg/0/

Santiago de Chile (dpa) Bei dem Großbrand in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso sind mindestens 222 Häuser zerstört worden. Das sagte Chiles Präsidentin Michelle Bachelet am Dienstag (Ortszeit) beim Besuch einer Notunterkunft für die Opfer. Zuvor war sie über das betroffene Gebiet geflogen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Ursache des Brandes, der am Montag im Hafenviertel Laguna Verde wütete, war zunächst nicht bekannt. Laut Staatsanwalt Juan Ignacio Sepúlveda brach das Feuer möglicherweise im Naherholungsgebiet Fundo Quebrada Verde aus, in dem es einen Lehmofen gibt. Er schloss aber auch Brandstiftung nicht aus.