Die KÃ¼nstler stehen in Kremmen Schlange

"Unser zehntes Jahr hier im Scheunenviertel war auch in wirtschaftlicher Hinsicht erfolgreich - endlich haben wir mal ohne Minus abgeschlossen", freut sich der Begründer und nach wie vor ehrenamtliche Theaterleiter. Mit dafür verantwortlich, dass am Jahresende ein paar Euro übrig blieben, sei auch das neu eingeführte Online-Ticketsystem gewesen. "Vorher sind ja immer wieder Plätze frei geblieben, die telefonisch vorbestellt, aber noch nicht bezahlt waren. Das schlägt dann bei so einem kleinen Theater wie unserem schnell auf die Bilanz", so Dalibor, der hauptberuflich noch immer seine Brötchen mit der Leitung einer Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche in Beetz verdient.

Ganz wichtig ist es dem Theaterchef, seinen langjährigen Mitarbeitern zu danken. "Ohne das ehrenamtliche Engagement meiner dreiköpfigen Mannschaft wäre das hier alles nicht möglich", betont er. Richtig heftig sei es gewesen, als das Komiker-Duo Emmi und Willnowsky an gleich sechs Tagen hintereinander für ein ausverkauftes Haus sorgte. Die beiden gastieren übrigens auch in diesem Jahr im Scheunenviertel - mit wiederum sechs Vorstellungen, die allerdings diesmal in zwei mal drei Tage aufgeteilt wurden. Dass für die Termine im September und Oktober schon jetzt nur noch wenige Restkarten zu haben sind, ist beileibe keine Ausnahme. Denn seit Jahren hat sich die "Tiefste Provinz" ein treues Stammpublikum erarbeitet, welches begierig auf den nächsten Theaterabend im gemütlichen Scheunen-Ambiente wartet. Und auch die Künstler stehen bei Andreas Dalibor mittlerweile Schlange. "Ich hatte 2016 so um die 150 Anfragen nach Gastspielen. Aber viel mehr als 30 Veranstaltungen im Jahr sind echt nicht drin."

Mittlerweile schon mehrfache Wiederholungstäter sind aber auch 2017 wieder in Kremmen zu Gast. So beispielsweise "Die Hengstmannbrüder", die mit ihrem politisch-satirischen Kabarettprogramm am 3. April auftreten werden. Oder die Rock-und-Pop-Größen "Purple Schulz" und Ulla Meinecke, die am 10. September beziehungsweise am 20. November für gut gefülltes Theater sorgen werden. Noch bastelt Dalibor an weiteren Verpflichtungen. "So gut wie fest ist, dass auch der Kabarettist Arnulf Rating kommen wird", freut sich der Theaterchef. "Den habe ich schon Ende der 70er-Jahre mit seiner Anarcho-Kabarett-Truppe "Die 3 Tornados" gesehen und finde ihn heute noch großartig", schwärmt er. Den Auftakt der 2017er Saison in der Tiefsten Provinz macht am 16. Januar um 19 Uhr die Pianistin Lucy van Kuhl. Die Berlinerin gastierte bereits im vergangenen Jahr an der Seite des Comedian Tim Boltz in Kremmen. In ihrem Solo-Programm verbindet sie Musik-Kabarett mit gefühlvollen Chansons.

Neuigkeiten gibt es auch vom Theaterbistro. Aus dem AckerBurger ist 2017 die Kombüse 11 geworden. Das maritim angehauchte Lokal gleich neben der Tiefsten Provinz öffnet an den Theatertagen um 17 Uhr und steht auch nach den Vorstellungen für einen gemütlichen Ausklang des Abends offen.

Das komplette Jahresprogramm sowie Tickets gibt es unter www.tiefsteprovinz.de