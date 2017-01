artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Sturmtief "Axel" hat in Berlin und Brandenburg in der Nacht zu Mittwoch für starken Böen und Regenschauer gesorgt. Die Berliner Feuerwehr hatte es aber nur mit kleineren Schäden zu tun, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Eine Gefahr für Autofahrer ging von bereits abgelegten Weihnachtsbäumen aus, die unkontrolliert über die Straßen rutschten. In Brandenburg registrierte die Polizei am Mittwochmorgen eine Zunahme an Glätteunfällen. Betroffen war vor allem der Nordosten des Landes, so ein Sprecher. Bei Unfällen in Schwedt und Angermünde wurden mehrere Menschen leicht verletzt.