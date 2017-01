Linke gegen Gigaliner

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Zulassung der neuen Lang-Lkw in Deutschland ist nach Ansicht der Linken "das Gegenteil von nachhaltiger Verkehrspolitik". Das erklärte die verkehrspolitische Sprecherin der Partei, Anita Tack, am Dienstag. Seit Jahresbeginn dürfen die sogenannten Gigaliner auf vielen Autobahnen und Fernstraßen fahren, in Brandenburg auf sämtlichen Autobahnen westlich und südlich von Berlin. Die Lkw können bis 25,25 Meter lang sein und - wie herkömmliche Lkw auch - bis 44 Tonnen wiegen.