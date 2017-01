Theaterjahr 2017:Â Fulminante Abschiede, spannende Neustarts

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Theater-Titanen verlassen ihre angestammten Berliner Bühnen. Frank Castorf macht an der Volksbühne im Sommer 2017 seinem umstrittenen Nachfolger Chris Dercon Platz. Am Berliner Ensemble verabschiedet sich Claus Peymann. Ihm folgt Oliver Reese vom Schauspiel Frankfurt. Auch jenseits des Personalkarussells verspricht das Berliner Theaterjahr 2017 spannende Premieren. Eine Auswahl:

VOLKSBÜHNE: Nach einem Vierteljahrhundert als Intendant verabschiedet sich Frank Castorf (65) mit einer letzten Groß-Produktion. Am 3. März hat Castorfs Version von Goethes "Faust" Premiere. "Ich dachte, bevor alle sagen: Goethe? Kenn ich doch aus dem Film "Fack ju Göhte", möchte ich den Berlinern gerne zeigen, dass das doch ein relativ bedeutender deutscher Denker und Literat war", kommentierte der Theatermacher seine Wahl in der "Süddeutschen Zeitung". Castorfs viel geschmähter Nachfolger, der Belgier Chris Dercon, will sein Programm im Frühjahr vorstellen. Das Theater werde in den nächsten Jahren ein neues Ensemble aufbauen, sagte Dercon der dpa. Kritiker fürchten, dass der Museumsmann und Kulturmanager die Volksbühne zu einer "Eventbude" macht.

BERLINER ENSEMBLE: Theaterpatriarch Claus Peymann (79) tritt im Sommer ab und macht eher widerwillig Platz für Oliver Reese (52) vom Schauspiel Frankfurt. Gegen seinen Nachfolger ätzte Peymann gerade in der "Bild": "Reese ist Repräsentant einer Generation von gescheiten, gut informierten, aber handzahmen Verwaltern", meinte er. "Ich war immer der Meinung, dass das BE von einem Künstler erster Kategorie geführt werden muss". Peymann inszeniert in seiner Abschiedssaison Kleists "Prinz Friedrich von Homburg" (Premiere Februar). Auf der Bühne werden viele bekannte Theater-, Film- und Fernsehgesichter stehen. Darunter sind Stars wie Carmen-Maja Antoni, Sabin Tambrea, Roman Kaminski und Veit Schubert. Peymann leitete das Berliner Ensemble (BE) seit dem Jahr 1999.

SCHAUBÜHNE: Klassiker-Spezialist Michael Thalheimer inszeniert Molières "Der eingebildete Kranke" (Premiere 18. Januar). In der Titelrolle wird als Argan der Schauspieler Peter Moltzen zu sehen sein, wie das Theater ankündigte. In weiteren Rollen stehen unter anderem Jule Böwe, Alina Stiegler, Kay Bartholomäus Schulze und Regine Zimmermann auf der Bühne. Thalheimer setzt mit "Der eingebildete Kranke" seine Auseinandersetzung mit Molière fort: 2013 zeigte er an der Schaubühne bereits Molières "Tartuffe". Anfang Juni wird das neue Stück des Dramatikers Marius von Mayenburg uraufgeführt. Bei der Premiere von "Peng" wird der Autor selbst Regie führen. Sein Werk dreht sich um ein Kind, das sich im Strudel der turbulenten Weltereignisse anschickt, die Macht über den Planeten zu übernehmen.

DEUTSCHES THEATER: Filmregisseur Christian Schwochow ("Paula", "Der Turm") zieht es nach seiner Inszenierung von Lot Vekemans' "Gift" mit Dagmar Manzel und Ulrich Matthes erneut ans Theater. Dieses Mal bringt er Samuel Becketts "Glückliche Tage" (Premiere 22. April) auf die Bühne. Sebastian Hartmann zeigt eine "Gespenster"-Version (Premiere 24. Februar) nach den "Gespenster"-Werken von Ibsen, Strindberg und Heine. Stephan Kimmig inszeniert Racines Tragödie "Phädra" (Premiere 12. Mai) .

MAXIM GORKI THEATER: Der "Nachwuchsregisseur des Jahres", Ersan Mondtag, bringt am "Theater des Jahres" (das sich den Titel beim Kritiker-Ranking mit der Berliner Volksbühne teilt) ein Antiken-Projekt auf die Bühne: "Antigone und Ödipus" (Premiere 17. Februar) nach Sophokles. Sebastian Baumgarten wird am Gorki außerdem Brechts "Im Dickicht der Städte" inszenieren, wie das Theater auf seiner Website ankündigt.

GRIPS THEATER: In "Nasser #7Leben" (Premiere 14. März) erzählt Susanne Lipp die wahre Lebensgeschichte des aus einer streng muslimischen, libanesischen Familie stammenden Nasser El-Ahmad aus Berlin-Neukölln. "Nasser El-Ahmad kämpft für sein Recht, homosexuell UND gläubiger Moslem zu sein, dafür musste er viel aufgeben", so das Grips. Das Stück wird ab 13 Jahren empfohlen und in der Regie von Maria Lilith Umbach uraufgeführt. "Alle außer das Einhorn" (Premiere 17. Mai) heißt das Stück von Kirsten Fuchs über den digitalen Alltag von Kindern und Jugendlichen. Erzählt wird die Geschichte von Julius, den in der Klasse alle nur "Schlappi" nennen und der im Klassenchat gemobbt wird. Regie führt nach Angaben des Theaters Robert Neumann.