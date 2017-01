Mit dem Talisman ins Sultanat

artikel-ansicht/dg/0/

Sachsenhausen (OGA) Philipp Pönisch ist Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr, spielt für den Fußball-Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen im Mittelfeld - und hat bald einen ganz großen Eintrag in seiner Vita: Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.

Mit der Nationalmannschaft der Bundeswehr nimmt der 30-Jährige an der Militär-WM im Oman teil. Für die deutsche Auswahl ist es die erste Teilnahme an der kontinentalen Meisterschaft seit 2005. Und daran hat Pönisch maßgeblichen Anteil. Beim Qualifikationsturnier im Juni steuerte er drei Tore bei. Überragend seien die Tage in Lage (Nordrhein-Westfalen) gewesen, ließ der Mittelfeldspieler damals verlauten.

Und wie geht es ihm gut eine Woche vor dem Abflug auf die arabische Halbinsel? Aufgeregt sei er höchstens ein bisschen. "Ich bin eigentlich tiefenentspannt." Diese Einstellung komme mit dem Alter. "Einfach machen und fertig. Irgendwann muss die Routine ja zuschlagen."

Mit einer ähnlichen Leichtigkeit sei er vor gut zwölf Monaten schon in das Oberhavel-Hallenmasters gegangen, dass sein Team dann zum zweiten Mal in Folge gewann. Bei der diesjährigen Auflage am 14. Januar wird Pönisch fehlen. "Das ist schon ein bisschen bitter. Aber an einer WM nimmt man nicht alle Tage teil. Es ist immer wieder etwas besonderes, das Trikot mit dem Adler zu tragen. Ich freue mich sehr auf diesen Trip."

Für den ehemaligen Sportschüler (kam im Sommer 2013 zum TuS) ist die CISM-WorldFootball-Trophy das erste militärische Turnier dieser Art. "Vor zwei Jahren war ich auch schon im Kader. Da hat es die Mannschaft aber nicht nach Südkorea geschafft." Nun geht es in der Vorrunde gegen Nordkorea, Algerien und Iran. "Die Konkurrenz ist sehr groß. Bock haben wir alle. Es kann was werden." Ziel sei es, die Vorrunde zu überstehen.

Das sei kein leichtes Unterfangen. "Die Hoffnung ist da. Aber ich weiß nicht so ganz, wie ich die Gegner einschätzen soll und wie stark sie tatsächlich sind." Über die Iran-Auswahl und Algerien habe man detaillierte Informationen, zu Nordkorea nicht. "Die fahren alle Geschütze auf, weil sie den etablierten Fußball-Nationen eins auswischen wollen. Es ist zu hören, dass sie mit der kompletten A-Nationalmannschaft antreten. Das wäre schon heftig."

Dass die besten Sportler eines Landes beim Militär angestellt seien, ist laut Pönisch keine Seltenheit. "Diskuswerfer Robert Harting und viele Wintersportler werden bei uns auch von der Bundeswehr gestützt. Und so ist es in anderen Ländern auch im Fußball." So seien im Qualifikationsturnier junge Spieler von Ajax Amsterdam, dem PSV Eindhoven und Sparta Prag auf gegnerischer Seite dabei gewesen. "Wir dürfen keine Mannschaft auf die leichte Schulter nehmen. Vom Niveau her ist das alles Regional- oder zumindest Oberliga."

Die deutsche Auswahl - die in der Quali die Spiele gegen Polen (4:1), Litauen (6:1) und die Niederlande (3:0) gewann - setzt sich größtenteils aus Spielern der Oberligen und Verbandsligen zusammen. "Drei, vier Spieler kommen aus der Regionalliga", berichtet der gelernte Finanzbürokaufmann. Mit dem Nationalteam wird er sich vor dem Abflug in einem dreitägigen Trainingslager auf die WM vorbereiten.

128 Länder hätten sich für die Meisterschaft - die vom Conseil International du Sport Militaire (CISM) organisiert wird - qualifizieren können. Bei dem zweiwöchigen Turnier sind nun 16 Nationen dabei. Aus Europa schafften es neben Deutschland nur Polen und Frankreich in das Nachbarland von Saudi-Arabien. "Mal sehen, wie es sich für uns entwickelt. Ich werde auf jeden Fall alles geben", versichert Pönisch, der nach seiner Zeit an der Eliteschule in Cottbus unter anderem für Eintracht Schwerin, den MSV Pampow und Post SV Zehlendorf spielte.

Seine Teamkollegen vom TuS 1896 sind in Gedanken bei ihm. "Von unserem Trainer Oliver Richter habe ich sogar einen Glücksbringer bekommen. Es ist ein Fußball-Wichtel. Eine feine Sache, das muss ich ihm lassen." Für Deutschland wird Philipp Pönisch wohl als linker Verteidiger auflaufen. "Auch das kann ich spielen." Bei Ecken und Freistößen soll auch der Mann vom TuS ran. Wie schon während der Qualifikation. Da erzielte Philipp Pönisch zwei seiner drei Tore nach Standardsituationen.