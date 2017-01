Silvesterlauf am Buhnenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) 320 Läufer und Läuferinnen haben die letzte sportliche Herausforderung 2016 in der Havelstadt gemeistert. Die Möglichkeit dazu bot der Silvesterlauf des VfLStart und Ziel war die Gaststätte Buhnenhaus. Die Organisatoren hatten die Strecken für den Bambinilauf, Kinderlauf 2,5 km, Hauptlauf 5/10 km sowie 5 km Walking wie immer bestens vorbereitet. Ein Blick in die Starterlisten verdeutlichte, dass der Brandenburger Silvesterlauf nicht nur einer der größten im Land, sondern eine Angelegenheit für jedermann ist. Neben den Spitzenläufern aus den Leichtathletik Vereinen nutzen viele Hobbyläufer oder ganze Familien die Chance für das gemeinsame Lauferlebnis. "Wir wollten einfach nur aus Spaß am Laufen mit Joggen oder Walken das Jahr 2016 ausklingen lassen. Deshalb gibt es keine Einteilungen oder Zeitlimit um den sich anschließenden Jahreswechsel entspannt zu genießen", so Uwe Pohlmann vom VfLDie Ziellinie wurde dann auch von den Teilnehmern durchweg mit einem Lachen im Gesicht überquert und bei den Hobbyläufern überwog die Freude darüber, die Strecke bewältigt zu haben. Im Ziel warteten dann heiße Getränke und Pfannkuchen auf die Teilnehmer. Zudem wurden Pokale für die Teilnahme an der Pokalwertung des Brandenburger Laufkalenders überreicht. Wer mindestens an sechs als Pokallauf deklarierten Laufveranstaltungen teilgenommen hatte, konnte sich über diese Auszeichnung freuen. Der Laufkalender bietet auch 2017 wieder die Möglichkeit dazu. Insgesamt 17 Laufveranstaltungen finden in Brandenburg/Havel und im Landkreis Potsdam-Mittelmark statt. Darunter zehn Pokalläufe. Der erste findet bereits am 28. Januar statt. Beim Winterlauf um den Gördensee kann der erste Stempel für die Pokalwertung "erlaufen" und die gestoppten Zeiten vom Silvesterlauf unterboten werden. Schnellster Läufer über die 10 km war Thomas Schulz (Traktor Fuchsbruch) in 37:08 Minuten vor dem Potsdamer Jürgen Götte und Thomas Paeschke vom LT Milow. Thomas Struprat (VfL Brandenburg) gewann die 5 km mit der Zeit von 18:11 Minuten. Zweiter wurde Robert Richter BSC Süd gefolgt von Tomas Kiros Behre (Kloster Lehnin), Paul Rhode (LG Braunschweig) brauchte für die 2500 Meter nur 10:10 Minuten. Horst Pieth (Brandenburg/Havel) war der schnellste Walker in der Zeit von 34:21 Minuten. Bei allem sportlichen Ehrgeiz denken die Mitglieder des VfL Brandenburg aber auch an Menschen, die finanzielle Unterstützung benötigen. Der Erlös des 3.Weihnachtsmannlaufes des VfL Brandenburg e.V. vom 4. Advent in der Höhe von 255,00 Euro wurde an die Leiterin der Björn-Schulz-Stiftung des Landes Brandenburg und der Kontakt- und Beratungsstelle in der Stadt Brandenburg Frau Martina Geiersberg übergeben. Das Geld kommt dort der Geschwisterarbeit in der Kindertrauergruppe zugute.