Neapel (dpa) Eine Show über Fußballlegende Diego Maradona (56) in einer der renommiertesten italienischen Opern hat Kritik ausgelöst. Im Teatro San Carlo in Neapel - einem der ältesten Opernhäuser der Welt - wird am 16. Januar das Wirken von Maradona musikalisch gewürdigt. Der Argentinier und frühere Fußballer beim Fußballclub SSC Neapel wird in der Stadt immer noch verehrt. Anlass der Show ist der Meistertitel, den Neapel vor 30 Jahren mit Hilfe Maradonas erstmals gewann. Maradona will bei der Aufführung "Maradona Live "Tre volte 10"" auch im Publikum sitzen, die Tickets kosten bis zu 330 Euro.