OSZE will Beobachtermission in Ostukraine verstÃ¤rken

Mariupol (dpa) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will ihre Beobachtermission auf das gesamten Kriegsgebiet Donbass ausweiten. "Es gibt noch viel Luft nach oben, und es gibt noch viel zu tun", sagte der OSZE-Vorsitzende und österreichische Außenminister Sebastian Kurz am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Pawel Klimkin in Mariupol.