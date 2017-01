Schwer verletzt nach Unfall

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend in Hennigsdorf ereignet. Gegen 18 Uhr wurde ein 26-jähriger Fußgänger in der Feldstraße angefahren. Ein Kleintransporter war nach links abgebogen und hatte den Mann dabei übersehen. Der 26-Jährige wurde laut Polizei durch die Kollision schwer verletzt. Er kam zur Behandlung in ein Berliner Krankenhaus.