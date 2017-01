Mit Ohlwein auf Foto-Tour gehen

artikel-ansicht/dg/0/

Der gebürtige Caputher, aufgewachsen in Beelitz, war im früheren Berufsleben als Schlosser tätig. Über Pressefotografie, vornehmlich für das Brandenburger Wochenblatt, erfand sich Ohlwein neu. 2001 war er nach Nennhausen gezogen, 2008 war er erstmals für BRAWO im Einsatz. Dass Medien längst nicht nur an gesellschaftlichen Momentaufnahmen interessiert sind, erkannte Jürgen Ohlwein recht schnell. Immer öfter zog es den Autodidakten in den Naturpark, wo er durch das Teleobjektiv die besondere Seite seiner neuen Heimatregion kennenlernte. Inzwischen hat Ohlwein einen reichen Fundus an Bilddateien. Für ihn besondere Tieraufnahmen stellte er bereits im Rathenower Optikpark und zuletzt im Senzker Fintelmannhaus aus. Ab 8. Februar sind Ohlweins Tierfotografien im ersten Obergeschoss des Kulturzentrums in der Kreisstadt zu sehen. Und wer gar selbst Tiere fotografieren will, kann gemeinsam mit Jürgen Ohlwein auf Tour gehen. Mit den Teilnehmern seiner Foto-Touren wandert er durch Wälder und über Felder und Auen des Havellandes bei Nennhausen, wo es neben wild lebenden Säugetieren und Vögeln auch viele Insektenarten und Amphibien gibt. Ohlwein zeigt, wie gute Aufnahmen gelingen. Mehr Infos dazu gibt es telefonisch unter 01522/8996854, online auf www.photo-touren.de, per E-Mail an juergenohlwein@photo-touren.de oder bei Facebook.