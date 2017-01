Was wÃ¤re Rathenow ohne Duncker?

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Was wäre aus Rathenow ohne Johann Heinrich August Duncker (1767-1843) geworden? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine "Stadt der Optik", wie sich Rathenow heute nennt!

artikel-ansicht/dg/0/1/1542070/

Es war ein Segen für die Kommunalentwicklung, dass im Pfarrersohn vom Kirchberg jede Menge unternehmerische Energie steckte. Dieser Mann Gottes und sein Geldgeber, Garnisonspfarrer Samuel Christoph Wagener, der ebenso Theologie in Halle studiert hatte, gingen als Begründer der optischen Industrie in die Geschichte ein. Am 10. März 1801 hatten die beiden die Königlich privilegierte Optische Industrie-Anstalt gegründet. Am selben Tag ließ Duncker seine Vielschleifmaschine patentieren. Die Leistung, die er für die Optik erbrachte, sei von ebenso großer Bedeutung gewesen wie die Erfindung der Dampflok für die Entwicklung des Transportwesens, loben die Autorinnen Petra Kabus und Constanze Schröder im Buch "Genial - Erfindungen aus Berlin und Brandenburg", 2010 erschienen im Culturconmedien-Verlag. "1843, im Jahr, als Johann Heinrich August Duncker starb, wurden 250.000 Gläser und 10.000 Fassungen produziert. (...) Die Brillen wurden in 300 Niederlassungen von Moskau bis New York verkauft, Qualität aus Rathenow war weltweit anerkannt. Weitere optische Betriebe siedelten sich an. Ende des 19. Jahrhunderts gab es 163 optische Firmen in der "Stadt der Optik', die auch neue Märkte erschlossen und Fotoobjektive und Fotoapparate produzierten." Das Produktspektrum wuchs bekanntlich weiter. Auch Feldstecher und astronomische Fernrohre wurden in alle Welt geliefert.

Mehr noch als die wirtschaftliche beeindruckt die kommunale Entwicklung, die sich durch die Industrialisierung vollzog. Denn die Bevölkerung wuchs, laut Angaben auf www.rathenow.de, von etwa 4.000 Einwohnern um die Wende zum 19. Jahrhundert auf etwa 13.000 im Jahr 1885, auf rund 18.500 im Jahr 1894, auf 23.000 im Jahr 1905, auf 27.000 im Jahr 1927 und auf 31.600 im Jahr 1939. Dann kam der Krieg.

Dunckers Erbe lebte in der Emil Busch AG fort, die 1945 zunächst enteignet und später im Volkseigenen Betrieb (VEB) Rathenower Optische Werke aufgegangen war. Die Stadt blieb ein wichtiger Standort der optischen Industrie. In den 1980er Jahren war sie sogar alleiniger Brillenhersteller in der DDR. Allerdings hatte ein anderer Duncker dem Großbetrieb den Ehrennamen gegeben - das war ein Sozialist und Kommunist namens Hermann.

Dass dieser mit Rathenows Geschichte nichts zu tun hat, offenbart sich spätestens beim Besuch des Optik-Industrie-Museums. Zudem tragen der Optikpark und der Fußballsportverein Optik Rathenow zum überregionalen Standortmarketing bei. Auch die Fielmann AG: "In Rathenow an der Havel, der Wiege der deutschen Augenoptik, werden seit 1801 Brillen gefertigt. Hier hat Fielmann ein eigenes Produktions- und Logistik-Zentrum. Unter einem Dach werden Mineral- und Kunststoffgläser gefertigt und in der Randschleiferei mit den bestellten Fassungen zur Brille zusammengefügt", wie es auf der Firmenseite corporate.fielmann.com im Internet heißt. "2015 fertigten wir mehr als 4,8 Millionen Gläser aller Veredelungsstufen und lieferten 7,8 Millionen Brillenfassungen aus."

Rathenow ist der einzige Produktionsstandort der Fielmann AG. Mehr über die Stadt an der Havel erfahren die Besucher der internationalen Messe für Optik und Design (OPTI 2017). Dafür sorgt der in Rathenow ansässige Optic-Alliance Brandenburg-Berlin e.V. (OABB). Die Messe findet vom 28. bis 30. Januar in München statt.

Zwei Wochen zuvor kommt Johann Heinrich August Duncker groß raus in seiner Stadt. Denn sein Geburtstag jährt sich am 14. Januar zum 250. Mal. Das nehmen der OABB e.V. und der Verein zur Förderung, Pflege und Erhaltung der optischen Traditionen in Rathenow e.V. zum Anlass, den bedeutendsten Rathenower Unternehmer aller Zeiten in einem Festakt zu würdigen. Dieser beginnt um 14.00 Uhr im Kulturzentrum, in dem sich auch das Optik-Industrie-Museum befindet. Bereits um 11.00 Uhr erfolgt an der Grabstelle der Familie Duncker auf dem evangelischen Friedhof eine Ehrung durch den Bürgermeister.