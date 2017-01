BI lÃ¤dt zur Putzaktion

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Der Sprecherrat der Bürgerinitiative Packhofgebiet (BI) lädt alle Interessierten Brandenburgerinnen und Brandenburger am kommenden Samstag, 7. Januar, zu einer Veranstaltung auf den Packhof ein. Hier findet ab 11 Uhr eine kleine Aufräumaktion und eine Feier unter dem Motto "Der Packhof - eine saubere Sache" statt. Hierzu spendiert die BI Speisen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Getränke sollten diese selbst mitbringen. Die Initiative will gestärkt in das neue Jahr gehen. Laut den Verantwortlichen der Bürgerinitiative sollen die Auseinandersetzungen mit der Stadtspitze um den Packhof auch in diesem Jahr fort geführt werden.