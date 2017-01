WechselgerÃ¼chte um Badstuber: Ancelotti zeigt sich Â«offenÂ»

artikel-ansicht/dg/0/

«Wir sind offen. Wenn er sich entscheidet, zu bleiben, sind wir glücklich. Wenn er sich entscheidet, sechs Monate für einen anderen Verein zu spielen, sind wir offen, das zu diskutieren», sagte der Coach in Doha. Nur drei Pflichtspieleinsätze stehen in der Saisonstatistik Badstubers. Der Vertrag des 31-maligen Fußball-Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Badstuber spielt seit 2002 für den FC Bayern. Der Innenverteidiger wurde wiederholt von schweren Verletzungen gestoppt.