Falkensee (MOZ) In der Falkenhagener Straße ist an der Ecke zur Bredower Straße am Dienstagabend in Falkensee ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst worden. Ein 80-Jähriger stürzte in der Folge und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sanitäter brachten den Havelländer für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.