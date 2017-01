artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zweieinhalb Wochen nach dem Terror-Anschlag in Berlin ist die Verteilung von Spendengeldern für die Opfer und Hinterbliebenen angelaufen. Bislang seien rund 115 000 Euro zusammengekommen, teilte die Arbeitsgemeinschaft City am Mittwoch mit. Allein 50 000 Euro stammten vom Verein "Berliner helfen". Einer Hinterbliebenen seien am Mittwoch 2000 Euro überwiesen worden, hieß es nach einem Treffen mit dem Schaustellerverband Berlin und dem DRK Landesverband. "Uns geht es darum, eine Situation schnell zu erkennen und kurzfristige Notlagen zu überbrücken", erklärte Volker Billhardt vom Berliner Roten Kreuz.