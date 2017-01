artikel-ansicht/dg/0/

Sangerhausen (dpa) Der traditionsreiche ostdeutsche Fahrradhersteller Mifa aus Sangerhausen hat kurz nach der Inbetriebnahme eines neuen Werks überraschend Insolvenz beantragt. Die Mifa-Bike GmbH reichte am Mittwoch beim Amtsgericht Halle einen entsprechenden Antrag ein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" in Halle darüber berichtet. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärte in Magdeburg: "Die jetzt angestrebte Insolvenz in Eigenverwaltung kann ein geeigneter Weg sein, Mifa wieder auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen." Das Unternehmen hat rund 500 Beschäftigte.