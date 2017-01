artikel-ansicht/dg/0/

Kopenhagen (dpa) Dänemarks Königin Margrethe II. ist in der Hauptstadt Kopenhagen kein seltener Anblick. Am Mittwoch drehten aber doch viele Dänen den Hals nach ihrer Monarchin herum. Zum Neujahrsempfang auf Schloss Christiansborg gelangte Margrethe (76) mit einer besonderen Kutsche: Das 177 Jahre alte Gefährt mit dem Namen "König Christian VIII.s Kutsche" ist mit 24 Karat Blattgold verkleidet. Sechs Pferde zogen die goldene Kutsche zum Empfang im Parlament und wieder zurück. Weil in dem edlen Transportmittel nur Platz für zwei ist, musste das Kronprinzenpaar das Auto nehmen.

