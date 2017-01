artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seine Zweifel an Geheimdienstinformationen bekräftigt, wonach Russland hinter den Hackerangriffen auf Computer der Demokraten steckt. Der Republikaner berief sich dabei auf Aussagen von Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. "Julian Assange hat gesagt, "dass ein 14-Jähriger Podesta gehackt haben könnte" - warum war der DNC so nachlässig? Er hat auch gesagt, dass die Russen ihm nicht die Informationen gegeben haben", schrieb Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter.