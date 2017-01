artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Unbekannter hat auf der Avus (A 115) in Berlin möglicherweise von einer Fußgängerbrücke einen Farbeimer auf ein Auto geworfen. Das hätten erste Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand. Ein Autofahrer war am Morgen von Brandenburg kommend Richtung Spanische Allee unterwegs, als er auf dem Dach einen laut Knall vernahm. Bei dem Aufprall sei das Panoramadach des Wagens zerstört worden, hieß es. Auf dem Dach seien Farbe festgestellt worden. Auf der Brücke entdeckten die Beamten den Deckel eines Farbeimers mit gleicher Farbe. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.