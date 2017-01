Baugrube in Potsdam gefÃ¤hrdet Trinkwasser

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542103/

Eine Baugrube in der Potsdamer Innenstadt könnte auf Dauer die Trinkwasserversorgung von rund 40 000 Bürgern gefährden. Dies hätten die Stadtwerke dem Gesundheitsamt in der vergangenen Woche angezeigt, bestätigte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" darüber berichtet. Die riesige Baugrube für eine Tiefgarage direkt neben einem Schutzgebiet für ein Wasserwerk besteht seit dem Frühjahr 2013 und ist mittlerweile teilweise mit Wasser voll gelaufen. Die Stadt habe den Bauherrn Speicherstadt Potsdam GmbH nun aufgefordert, die Grube innerhalb von drei Monaten zuzuschütten, sagte Brunzlow.

Die Stadtwerke haben Ende Dezember vorsorglich einige Grundwasserpumpen in der Nähe der Baugrube abgeschaltet. Aus der Baugrube könnten Verunreinigungen ins Grundwasser gelangen, warnt der Versorger. "Weiterhin werden die Fahrzeuge der Anlieger durch das Fehlen der Tiefgarage ungeordnet auf unbefestigten Flächen geparkt, wodurch eine zusätzliche Gefährdung des Grundwassers besteht."

Der Bauträger der Tiefgarage ist nach Angaben von Brunzlow inzwischen insolvent. Dennoch würden die Pumpen in der Grube bislang weiterbetrieben. "Falls der Bauherr unserer Aufforderung zum Zuschütten nicht in der gesetzten Frist nachkommt, werden wir selbst tätig", betonte der Sprecher. Denn in der Nähe von Wasserschutzgebieten dürfen Baugruben nur eine begrenzte Zeit offengehalten werden. Diese Genehmigung sei im vergangenen Jahr abgelaufen, sagte Brunzlow. Bislang seien weder in der Grube noch im Trinkwasser irgendwelche Verunreinigungen entdeckt worden.