Messerattacke im Herzen Neuruppin

Neuruppin (zig) Die Polizei sucht nach einem mysteriösen Angriff auf einen 51-Jährigen in Neuruppin nach Zeugen des Vorfalls. Der Mann war am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr auf dem Schulplatz entlanggelaufen. Nach dessen Angaben soll ein Unbekannter unter dem Weihnachtsbaum, der in der Mitte des Platzes steht, hervorgesprungen sein und ihm ein Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Der Messerstecher soll danach auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung August-Bebel-Straße geflüchtet sein. Der Verletzte verständigte daraufhin selbst den Rettungsdienst, der auch die Polizei informierte. Die Beamten suchten die Umgebung ab, fanden aber niemanden. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Messer, das etwa einen Zentimeter tief im Oberschenkel des Mannes steckte, wurde dort entfernt und von Polizisten sichergestellt. Der 51-Jährige, der mit einem Alkoholpegel von 1,94 Promille auch beeinträchtigt war, konnte danach wieder entlassen werden.