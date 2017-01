artikel-ansicht/dg/0/

Arnold hat Knieprobleme, Mayoral ist krank. Träsch fehlte nach Angaben des Clubs aus privaten Gründen. Die Profis kommen möglicherweise später nach Spanien. Die Wolfsburger bleiben bis zum 11. Januar in La Manga. Der VfL will in dem Ort in der Region Murcia vier Testspiele absolvieren, bevor er am 11. Januar zurückreist.