Tag der offenen TÃ¼r

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Evangelische Grundschule lädt Interessierte am morgigen Donnerstag, 5. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung um den Dom beginnt um 17 Uhr und beinhaltet u.a. ein Info-Gespräch mit der Schulleitung ab 18.30 Uhr in der Aula in der Ritterakademie. Zudem können die Räume und Unterrichtsmaterialien angesehen werden. Die Grundschule arbeitet als zweizügige evangelische und reformpädagogische Bildungseinrichtung und ist seit 2006 staatlich anerkannt.