Falkensee (MOZ) "Wir sollten gemeinsam ein Ende finden. Jeder Prozess, der länger als 18 Monate dauert, wird nicht besser", mahnte Matthias von Popowski, Geschäftsführer bei der "complan Kommunalberatung" am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss an. Gemeint ist die Entwicklung des "Integrierten Stadtentwicklungskonzepts" (INSEK) für die Stadt Falkensee, mit der sich Verwaltung und Politik nun schon seit März 2015 befasst.

Falkenhagener See: Viele Falkenseer lieben die Naturn√§he und das Gr√ľn in der Stadt. Im Zentrum fehlen aber Orte der Begegnung. Das soll sich nach M√∂glichkeit in Zukunft √§ndern. © Schulz

Seit rund einem halben Jahr analysiert das Planungsbüro Rahmenbedingungen wie Verkehr, wirtschaftliche Beschäftigung und Bildungslandschaft der Stadt, aber auch Gesellschaft und Identität. Zuletzt wurde auf zwei Bürgerveranstaltungen im November 2016 die Interessenlage in der Bevölkerung erfasst und ausgewertet. Erkenntnisgewinn laut Matthias von Popowski: Begegnungsorte und neue Wohnungen, das ist es, was die Stadt Falkensee ganz dringend braucht. Klar einzugrenzen ist hier noch die Frage, für wen genau diese gebaut werden sollen.

Ende des Jahres soll das Konzept stehen, zumindest dem Grunde nach. So lautete auch jüngst die Empfehlung von Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) - schließlich geht es hierbei um Fördergelder. Einzelne Detailfragen könnten später behandelt, das Grundkonzept Schritt für Schritt fortgeschrieben werden. "Der Diskussionsprozess ist dann noch nicht vorbei, aber wir müssen mit dem Land die Förderung abrechnen, sollten sagen können "Falkensee hat ein INSEK'", wünscht sich Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gleichermaßen.

Grundlage für die Erstellung eines ersten Entwurfs ist die sogenannte "SWOT-Analyse". Darin werden Untersuchungsergebnisse auf Stärken und Schwächen untersucht, sie dient der Positionsbestimmung und der Strategieentwicklung. Nur - diese fehlt bislang. Ursprünglich sollte die "SWOT-Analyse" bis zum Ende des vergangenen Jahres vorliegen. Noch im Oktober hatte von Popowski dies prognostiziert.

Am Dienstag jedoch wollte der Kommunalberater hierzu nichts sagen: "Wir stecken mittendrin. Ich fürchte, zur nächsten Sitzung im Februar werden wir es nicht schaffen. Anfang März können wir Ergebnisse der Analyse diskutieren."

Aspekte wie die Ausbildung eines Stadtzentrums mit hoher Aufenthaltsqualität sowie die Qualifizierung von Grünanlagen dürften neben der Verkehrssituation und dem Wohnungsbau dabei im Vordergrund stehen. Denn die Falkenseer fühlen sich zwar nach eigener Aussage im Grünen, nämlich in ihren Gärten, am See und im Wald durchaus wohl, nicht aber an zentralen Orten wie etwa der Bahnhofstraße. Offenbar fehlt es dort noch immer an Plätzen, an denen sich die Bevölkerung einfach mal zu einem Schwätzchen trifft, ganz zufällig und unverabredet. Dies könnte eine Bank im Park, ein Spielplatz oder auch ein Café sein, jedenfalls ein Ort zum Wohlfühlen. Hier gilt es nun, Anknüpfungspunkte zu finden.