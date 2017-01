Autotest Fiat Tipo

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Fiat konnte sich über das vergangene Jahr in Deutschland freuen: Das Zulassungsplus betrug 2016 immerhin 9,4 Prozent, was gut das Doppelte des Durchschnitts des Gesamtmarktes ist. Zwar fuhr mit dem 500 das wichtigste Fiat-Modell ins Minus, doch der Panda legte kräftig zu. Und mit der neuen Tipo-Familie konnten auch neue Käufer gefunden werden. Denn da sprechen die Italiener vor allem preisbewusste Autofahrer an.

Es gibt wieder einen Tipo: Die Italiener sind zurück in der Kompaktklasse.

Es gibt wieder einen Tipo: Die Italiener sind zur├╝ck in der Kompaktklasse. © MOZ/Hajo Zenker

Motor

Zwischen zwei Benzinern und zwei Dieseln kann man sich entscheiden. Die Leistungsdaten liegen recht eng beieinander – von 95 PS bis 120 PS. Der von uns gefahrene 1,6-Liter-Vierzylinder ist der größere Benziner und kommt auf bis zu 110 PS und 152 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das reicht dem Papier nach für einen Spurt von 0 auf Tempo 100 in 11,2 Sekunden und für eine Spitze von 192 km/h. Gefühlt aber geht alles recht langsam voran. Denn dieser Motor und das beim ihm serienmäßig verbaute Automatikgetriebe harmonieren nicht wirklich. Dynamik kommt deshalb nicht auf.

Karosserie/Ausstattung

Einen Fiat Tipo gab es schon einmal – von 1988 bis 1995, ausschließlich als Schrägheck. Nun haben die Italiener den Namen wieder aufleben lassen, wohl auch, weil man in der Kompaktklasse unter anderen Namen zuletzt wenig Erfolg hatte. Den Tipo gibt es diesmal gleich als Familie, nämlich mit vier oder fünf Türen und als Kombi. Die von uns gefahrene Limousine, übrigens produziert in der Türkei, entspricht zwar eigentlich nicht dem deutschen Kompaktklasse-Geschmack, wirkt aber durchaus gefällig. Innen gibt es, angesichts einer Länge von immerhin 4,53 Metern nicht ganz überraschend, für einen Kompakten ordentlich Platz. Auch der Kofferraum ist mit 520 Litern üppig. Allerdings zeigt sich hier auch das Preiswert-Konzept von Fiat: Die Bügel wirken billig und haben den Nachteil, dass Gepäck gequetscht wird. Auch im durchaus flott gezeichneten und zugleich praktischen Innenraum lässt sich anhand des massiven Hartplastikeinsatzes der Rotstift deutlich erkennen. Die Serienausstattung kann sich sehen lassen: sechs Airbags, ESP, Klima, MP3/USB-Radio, beheizbare Außenspiegel, Fensterheber vorn und fernbedienbare Zentralverriegelung sind immer an Bord. Die bei anderen Herstellern heutzutage selbstverständlichen vielen Assistenzsysteme aber gibt es nicht für Geld und gute Worte.

Fahrverhalten

Eigentlich benimmt sich der Fronttriebler völlig unproblematisch, nur kurze Unebenheiten mag das Fahrwerk gar nicht, die Stöße werden an die Insassen durchgereicht. Die Lenkung könnte direkter sein.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in eine Tipo-Limousine gibt es ab 14.250 Euro – was nun wirklich günstig ist. Beim Verbrauch verheißt die Norm 6,3 Liter Super auf 100 Kilometer (146 g/km CO2). Wir kamen auf zwei Liter mehr. Das ist dann schon nicht mehr so günstig. Die Haftpflicht ist mit der Klasse 19 recht hoch, Voll-/Teilkasko kommen auf 18/23.

Fazit

Ein Auto vor allem für Vernunftmenschen: Einen Neuwagen in dieser Größe für so wenig Geld gibt es sonst kaum noch. Dafür muss man aber Kompromisse machen. Wem es vor allem um Platz und eher gemütliche Fortbewegung geht, der ist beim Tipo richtig.