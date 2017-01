Maibaum wird Opfer des Sturmes

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Den heftigen Sturmböen in der Nacht zu Mittwoch ist im Kremmener Scheunenviertel der Maibaum zum Opfer gefallen. Die markante rot-weiße Stange mit schmückendem Kranz, die in Kremmen im Winter traditionell ein Duo mit dem Weihnachtsbaum bildet, brach in zirka 1,50 Meter Höhe ab und riss beim Umfallen einen Teil der Weihnachtsbeleuchtung mit. Der Kremmener Wirtschaftshof beseitigte am Mittwochvormittag die Reste der zerstörten Dekoration. Nachdem der Maibaum knapp zehn Jahre lang ganzjährig das Scheunenviertel schmückte, müssen die Ackerbürger nun bis zum kommenden Mai Ersatz beschaffen.