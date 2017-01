Der bayerische Rebell

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Liedermacher Hans Söllner ist einer der bekanntesten deutschen Befürworter der Legalisierung von Marihuana. Immer wieder legte er sich mit der bayerischen Polizei an. In einem Interview mit der "Welt" erklärte er, er kämpfe für sein Recht, mit Dreadlocks von Bad Reichenhall nach München zu fahren, ohne jedes Mal von der Polizei kontrolliert zu werden.

Am 23. März können die Neuruppiner im Kulturhaus Stadtgarten erleben, wie sich Hans Söllner seit 20 Jahren sein Publikum erspielt hat. Seine Fans weigern sich häufig genauso wie er, älter zu werden.

Irgendwo zwischen Bob Marley, Bob Dylan, Johnny Cash, Kurt Cobain und einem bayerischen Wilderer treibt Söllner musikalisch sein Wesen. Ein schlagfertiges Bündel Wut mit Gitarre und starkem Gerechtigkeitsgefühl.

Gern wird Hans Söllner als "der wuida Hund von Reichenhall" angekündigt. Auf bisher zehn Alben erregt er die Gemüter. Seine kompromisslose Haltung für ein selbstbestimmtes Leben brachte ihn immer wieder vor Gericht. Explizite, bisweilen ordinäre Texte führten auch zu zahlreichen Gefechten mit Politik und Justiz um Fragen der Meinung- und Kunstfreiheit. Fluchtmöglichkeiten vor dem Durchgreifen der Obrigkeit mit Prozessen und Hausdurchsuchungen schuf sich der Musiker zu Beginn seiner Karriere durch radikale Formulierungen und brutale Selbstentblößung. Nun ist er nachdenklicher geworden. Er musste einsehen, dass er die Angreifer nicht ändern kann. Die Wandlung ist wohl auch eine Altersfrage. Hans Söllner wird inzwischen 50 Jahre alt und hat gelernt, dass sein Tun ein Geschenk ist - dass er ein Botschafter ist.

Er versucht, den Leuten die Angst zu nehmen, dass sie für irgendetwas zu schlecht sein könnten. "Wer in sich hineinhört erkennt doch, dass das Leben von allein Regeln aufstellt. Nur wird uns systematisch ausgetrieben, dass wir diese Empfindung noch haben können" so Söllner.

Hans Söllner erklärt die Wandlung eines ewigen Rebellen zum Botschafter. Sein Blick umarmt dabei die Welt, seine Sprache rührt am Wesentlichen, ist genau und intensiv, gewitzt und tränenlos traurig, versprechen die Veranstalter.

Söllner spielt am 23. März um 20 Uhr. Einlass in den Stadtgarten ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 28,10 Euro. Sie sind auch in der RA-Geschäftsstelle erhältlich.