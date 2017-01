PrÃ¼gel nach verhindertem Suizidversuch

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (zig) Weil ein junger Mann nicht die Wohnung an der Franz-Mehrung-Straße in Neuruppin verlassen wollte, hat ein 53-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 0.55 Uhr die Polizei gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, mussten sie eine verworrene Situation auflösen. Denn mehrere Bekannte hatten in der Wohnung gemeinsam Alkohol getrunken. Eine 43-jährige Frau, die psychiatrisch behandelt wird und auch Heiligabend schon einmal wegen des Mischkonsums von Medikamenten und Alkohol mit ihrem Freund aneinandergeraten war, war unter den Besuchern. Mit der Absicht, sich umzubringen, hatte sie ein Fenster geöffnet. Die Anwesenden konnten sie davon abhalten und informierten den 35-jährigen Freund der Frau, der zur Wohnung kam, um sie abzuholen. Der Wohnungsbesitzer hatte aber nur eine Unterhose an, als er dem jungen Mann die Tür öffnete. Dieser fasste das offenbar völlig falsch auf und ging sofort auf sein Gegenüber los. Die Beamten konnten die Situation schließlich beruhigen und auch den mit 2,7 Promille stark alkoholisierten Freund der 43-Jährigen zum Verlassen der Wohnung bewegen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Neuruppiner Krankenhaus gebracht. Gegen ihren Freund wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.