artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe/Berlin (dpa) Zweieinhalb Wochen nach dem Terroranschlag des IS-Anhängers Anis Amri in Berlin sind zahlreiche Details weiterhin offen. Nach wie vor sei unklar, an wen Amri unmittelbar vor dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt aus dem Fahrerhaus des Lkw heraus eine Sprachnachricht und ein Foto gesendet habe, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, in Karlsruhe. Einzelheiten wollte die Sprecherin nicht bekannt geben, weil dies die laufenden Ermittlungen beeinträchtigen könne.