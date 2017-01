artikel-ansicht/dg/0/

Seeon (dpa) Innenexperten der Union haben den Parteichefs von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, einen Kompromiss zur Beilegung des Streits um eine Flüchtlings-Obergrenze vorgeschlagen. Dabei handele es sich um einen "atmenden Deckel", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), am Mittwoch am Rande einer Tagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Er berichtete, dass er bereits vor mehreren Wochen gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster an Merkel und Seehofer einen entsprechenden Brief geschrieben habe.