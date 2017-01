"Trumphorie": Ein schÃ¶ner BÃ¶rsen-Traum?

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542140/

Die trotzdem nicht zu verhindernden Finanzmarkt-Prognosen für das Jahr 2017 sind diesmal durchweg mit einem Namen verknüpft, der das zugrundeliegende Risiko gleich mit beschreibt. Denn da geht es um "Trumpflation", "Trump-Hausse" und "Trump-Rally" oder gleich um die totale "Trumphorie". Aus den Börsen-Gurus sind reihenweise Trumpologen geworden: Sie suchen sich schlicht die Wahlversprechen des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump aus, die ihnen Gewinne am Aktien- oder Anleihemarkt garantieren sollen.

Dass ihre Erwartungen keine Wunschvorstellungen sind, begründen sie gern mit den Reaktionen der Börsen auf die Wahl Trumps - lange bevor überhaupt zu erkennen ist, was der Gewählte von seinen verschiedenen, durchaus widersprüchlichen Ankündigungen eigentlich umsetzen wird. Innerhalb von nur wenigen Wochen stiegen die Aktienkurse rund um die Welt steil an. Anleger schichteten glatte drei Billionen Dollar von Anleihen in Aktien um. Sie setzen auf steigende Kurse für Aktien und fallende für alte Anleihen - weil die Zinsen wieder steigen.

Diese Trumpologen haben die Ängste verdrängt, die der irrationale Wahlkämpfer geschürt hatte. Stattdessen erwarten sie die Verwirklichung des angekündigten Infrastruktur-Programms von einer runden Billion Dollar und Steuersenkungen für Bürger und Unternehmen in Höhe von 4,5 Billionen Dollar - und rechnen deshalb mit einem Boom der Konjunktur und vor allem natürlich der Unternehmens-Gewinne.

Selbst "Trumpflation", das neue Modewort der Banker, erhält dabei eine positive Bedeutung. Weil im Boom die Preise wieder steigen werden, kehrt die Inflation zurück. Nach Jahren der Deflationsangst vor einer Preis- und Wachstums-Spirale nach unten gilt das als gute Nachricht - die es vor allem der amerikanischen Notenbank Fed erlaubt, endlich die jahrelange Null-Zins-Politik aufzugeben und wieder zu normalen, sprich: positiven Zinsen zurückzukehren.

Auch dafür gibt es schon erste Anzeichen. Immerhin hat die Fed gerade den Leitzins zum zweiten Mal leicht erhöht und weitere Schritte angekündigt. War die Rendite zehnjähriger US-Anleihen noch im letzten Sommer auf einen historischen Tiefstand von 1,3 Prozent gefallen, werfen die mittlerweile schon wieder 2,2 Prozent ab - am traditionell schwankungsarmen Anleihemarkt eine deutliche Trendwende.

Der früher oft beschworene "transatlantische Zinszusammenhang" zeigt dabei wieder seine Wirkung. Auch die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe war im Sommer auf ein historisches Tief von minus 0,19 Prozent gefallen. Heute notiert sie immerhin bei plus 0,3 Prozent. In drei Monaten hat sich das Volumen europäischer Staatsanleihen mit negativen Zinsen von 4,3 auf 3,2 Billionen Euro reduziert. Eine zunächst bescheidene Zinswende also auch in Europa.

Zum Stichwort "Steigende Aktienkurse und Zinsen" hat das "Manager Magazin" deshalb schon getitelt: "Wie Trump deutschen Sparern das Weihnachtsfest versüßt". Doch damit die "Trumphorie" nicht nur ein schöner Traum bleibt, muss der gewählte Präsident seine Konjunktur-Versprechen nach dem Amtsantritt erst einmal in vollem Umfang verwirklichen - und gleichzeitig die ebenfalls angekündigten Strafzölle und Handelshemmnisse vergessen, mit denen er Wirtschaft und Unternehmen belasten würde.

Die erhoffte "Trump-Hausse" mit steigenden Aktienkursen und Zinsen steht also auf wackeligen Beinen - denen des gewählten, aber bislang unkalkulierbaren amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Skeptiker erwarten deshalb, dass die "Trumpflation" die Märkte nur ein paar Monate beflügeln wird. Irgendwann werde der "Morgen-danach-Effekt" eintreten. Dann zeige sich, dass Trump eben doch nicht alle Träume wahrmachen könne. So bleibt die "Trump-Hausse" erst einmal eine Glaubensfrage.