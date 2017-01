Hinweise nach Kollision mit Granitblock

artikel-ansicht/dg/0/

UndBerlin (dpa) Bei dem Aufprall eines S-Bahnzuges auf einen etwa 20 Kilo schweren Granitstein in der Nacht zum Dienstag sind sechs Wagen teils erheblich beschädigt worden. Sie könnten bis auf weiteres nicht mehr eingesetzt werden, teilte die S-Bahn Berlin am Mittwoch mit. Durch den Unfall seien mehr als 100000 Euro Schaden entstanden. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Laut Bundespolizei, die für den fall zuständig ist, seien am Tatort Spuren gesichert worden. Nach einem Zeugenaufruf gebe es erste Hinweise auf mögliche Täter. Diese würden jetzt geprüft.

Unbekannte sollen den Stein laut Polizei auf die Schienen zwischen den Bahnhöfen Mexikoplatz und Zehlendorf der Linie S1 gelegt haben. Beamte fanden die zerbrochenen Teile im Gleisbett. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, zahlt die S-Bahn 2000 Euro Belohnung.

Einem Sprecher zufolge sei der Granitblock bei dem Aufprall in drei Teile zersprungen, die am Boden der Wagen unter anderem an Elektrik, Antrieb, Rädern sowie, den Brems- und Luftanlagen schwere Schäden verursachten. Bei vier der Wagen seien die Zerstörungen so groß, dass diese von Grund auf instandgesetzt werden müssten und sie nicht in den bahneigenen Werkstätten repariert werden könnten. Diese Wagen könnten mindestens vier Wochen nicht eingesetzt werden.

"Da war kein Dummejungenstreich mehr. Das war hohe kriminelle Energie", sagte der Sprecher. Deshalb habe die Bahn die Belohnung ausgesetzt. "Wir wollen die Täter schnell haben. Laut Bundespolizei würden immer wieder Fahrräder, Einkaufswagen oder auch Unrat auf die Gleise geworfen oder Abdeckplatten aus Beton von Kabelschächten auf die Schienen gelegt. "Aber der Granitblock hat eine andere Qualität", sagte ein Polizeisprecher. Er könne sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern.

Hinweise können über Telefon 030 297779-0, die Hotline der Bundespolizei 0800 6888000 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.