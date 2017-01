Syrischer Angeklagter soll Anschlagsziele ausgekundschaftet haben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS soll in Berlin potenzielle Anschlagsziele ausgekundschaftet haben. Der 20-jährige Syrer war über die Balkanroute nach Deutschland gelangt und lebte in Brandenburger Flüchtlingsheimen. Am Mittwoch startete der Prozess gegen ihn.

Als Beamte des Landeskriminalamtes im März das Zimmer von Shaas Al M. durchsuchten, stellten sie gleich vier Mobiltelefone sicher. Auf den Speicherkarten der Geräte fand sich ein ganzes Archiv an Videos und Fotos, die eine Nähe zum Islamischen Staat (IS) vermuten ließen. Doch bestimmte Aufnahmen ließen die Alarmglocken schrillen: Der junge Syrer hatte sich unter anderem vor dem Brandenburger Tor, dem Reichstag und auf dem Alexanderplatz abgelichtet.

Diese symbolträchtigen Orte in der Hauptstadt gelten seit Jahren als potenzielle Anschlagsziele von islamistischen Attentätern. Im Fall von Al M. ist sich die Bundesanwaltschaft sicher, dass dieser Informationen über Menschenbewegungen und Standorte von Reisebussen an den touristischen Hotspots gesammelt hatte. Im Februar habe er detaillierte Beschreibungen über sein Smartphone an einen IS-Kontaktmann übermittelt - aus der Flüchtlingsunterkunft in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark). Konkrete Anschlagsvorbereitungen soll es allerdings nicht gegeben haben.

Am 22. März wurde Shaas Al M. auf Betreiben der Potsdamer Staatsanwaltschaft dort festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Im Oktober wurde er von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die das Verfahren an sich gezogen hatte, wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Am Mittwoch nun startete der Prozess gegen ihn vor dem Kammergericht Berlin.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler soll sich der Angeklagte bereits Mitte des Jahres 2013 - damals noch als 16-jähriger Jugendlicher - der Terroristenvereinigung ISIG angeschlossen haben. Die Gruppierung benannte sich später in IS um und begründete eine blutige Herrschaft in weiten Teilen der Länder Syrien und Irak. Al M. sei von einem Imam in seinem Heimatdorf für die IS-Kämpfer angeworben worden, schildert der Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof, Gerwin Moldenhauer. Eine folgende militärische Ausbildung habe er jedoch abgebrochen. Dennoch beteiligte er sich laut Anklage als IS-Kämpfer an der Belagerung der syrischen Stadt Deir Ezzor sowie des nahegelegenen Flughafens. Während dieses monatelangen Einsatzes soll er auch eine Kalaschnikow getragen haben. Später wurden ihm logistische Aufgaben übertragen.

Im August 2015 sei der Angeklagte über die Balkanroute nach Deutschland gelangt, so der Staatsanwalt. Er hatte sich als Flüchtling ausgegeben und wurde im bayerischen Münchberg registriert. Anschließend kam er in Bad Belzig unter. Dort bezog er Sozialleistungen. Zwischenzeitlich hielt sich der Angeklagte auch im nordrhein-westfälischen Merzenich auf.

Den Ermittlungen zufolge war er nicht nur als Späher für den IS aktiv, sondern warb auch mögliche Attentäter an. Mindestens eine Person soll er als Kämpfer nach Syrien vermittelt haben. "Er tauschte sich regelmäßig per WhatsApp mit IS-Kontaktleuten aus", erklärt Moldenhauer. Aufgeflogen war seine Tätigkeit, so heißt es in Ermittlerkreisen, nachdem ein Landsmann die Behörden alarmiert hatte.

Obwohl Shaas Al M. in einer polizeilichen Vernehmung eingeräumt hatte, an Militäraktionen des IS beteiligt gewesen zu sein und auch Namen nannte, will er zum Prozessauftakt davon nichts mehr wissen. Der Angeklagte schweigt. Seine Verteidiger wollen mit mehreren Beweisanträgen belegen, dass der Angeklagte nicht dem IS angehört hatte, sondern in einer Splittergruppe der Freien Syrischen Armee aktiv war, die hierzulande nicht als Terrorvereinigung eingestuft wird. Auch der Inhalt der Vernehmungen sei nicht verwertbar, sagt sein Anwalt Tarig Elobied. Er sei nicht über sämtliche Vorwürfe belehrt worden. Die Polizei habe ein "falsches Geständnis". Knapp 30 Zeugen sollen in dem Prozess gehört werden. Dieser wird heute fortgesetzt.