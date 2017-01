Pendler mÃ¼ssen in S-Bahn umsteigen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (dpa) Wegen Bauarbeiten in Berlin-Rummelsburg müssen sich Pendler auf der Regionalbahnstrecke Berlin-Frankfurt (Oder) auf erhebliche Komplikationen einstellen. Von Donnerstag bis Montagmorgen fallen sämtliche Züge der Linie RE1 zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner (Oder-Spree) aus, teilte die Bahn mit.

Stattdessen müssen die Reisenden zwischen Ostbahnhof und Erkner in die S3 umsteigen. Dadurch verlängere sich die Fahrzeit nicht unerheblich, hieß es. Anschlüsse können nicht gehalten werden. Nachts werden Busse eingesetzt. Die RE1 gilt als eine der am meisten genutzten Regionalbahnverbindungen in den Ländern Brandenburg und Berlin.